PP-A: Nadie que haya entrado legalmente perderá su empleo en los entes auditados, pero los casos de "enchufismo" sí

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha querido dejar claro que ningún trabajador de los entes del sector instrumental que han sido auditados perderá su empleo si ha entrado por medios legales, haciendo pruebas objetivas, y compitiendo como se establece en la Constitución, por mérito y capacidad, y con publicidad, pero los casos de "enchufismo", que tendrán que ser "detectados", sí saldrán de esos entes.

Así se ha pronunciado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, en una entrevista con Europa Press, donde ha expuesto que el hecho de que se hayan realizado esas auditorías y que su resultado sea público demuestra que el Gobierno andaluz cumple su palabra a la hora de afrontar el problema de una "administración paralela sin ningún control" que se conformó durante los gobiernos socialistas.

"Al PP-A nunca le han gustado la administración paralela, las puertas traseras para entrar en la administración, que se confunda la Junta con el PSOE y que se confunda militar en el PSOE con trabajar en la Junta", según ha señalado José Antonio Nieto.

Tras indicar que los ejecutivos del PSOE-A se negaron durante años a elaborar auditorías sobre los entes del sector instrumental de la Junta, ha agregado que ha tenido que ser un Gobierno del PP-A el que ha dado el paso de encargarlas a entidades independientes, con prestigio. Ha criticado que el PSOE-A, ahora que ya está el resultado de esas auditorías, se haya dedicado a "descalificar el sistema", sin analizar los datos, básicamente porque "no le gusta la transparencia, la objetividad ni el análisis objetivo de una realidad como es la administración paralela de la Junta".

Una vez que se tiene el resultado de las auditorías, según ha agregado, el objetivo del Gobierno andaluz, tras analizar en profundidad la situación, es poner en marcha un plan de eficiencia de esa administración paralela.

Sin duda, el tema del empleo y la situación de los trabajadores de esos entes será una de las cuestiones fundamentales de ese análisis y a este respecto, Nieto ha querido dejar claro que "no se va a despedir a ningún trabajador de esos entes que haya entrado por medios legales, haciendo pruebas objetivas, y compitiendo como se establece en la Constitución, por mérito y capacidad, y con publicidad".

"Así nadie va a perder su puesto de trabajo, pero si lo han enchufado sí", ha advertido el dirigente popular. "Eso es lo que habrá que determinar porque aquí no se puede entrar con enchufe y con el PSOE han sido muchos los que lo han hecho", según ha indicado Nieto, quien ha apuntado que habrá que "detectar" cuáles son esos casos de "enchufismo".

Ha puesto el acento en que la Junta de Andalucía no se puede permitir que haya personas en esos entes "mano sobre mano, sin hacer nada, y cobrando un sueldo simplemente por ir, porque no tenían ninguna función", como ocurrió con miles de trabajadores de la extinta Faffe que fueron transferidos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). "No se puede tirar el dinero de esa forma en una comunidad donde hay mucha gente que lo pasa mal", según ha indicado.

Ha insistido en que las personas que no hayan pasado por un proceso de selección como establece la Constitución, cumpliendo la legalidad y compitiendo con otras personas, y que, en cambio, sí han conseguido "un privilegio que no les correspondía", evidentemente "no pueden tener un puesto de trabajo garantizado en un ente público".

Nieto ha querido dejar claro, en cualquier caso, que son muchas las personas que han accedido de buena fe y por un procedimiento legal, compitiendo con otras personas, y ahora es el momento de consolidar su situación para que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles y que se mejoren al mismo tiempo la atención y los servicios que prestamos a los andaluces.

"Generalizar es malo y digo con rotundidad que hay enchufados en esa administración paralela, pero hay muchísimas personas que han accedido de buena fe y por el procedimiento que se arbitró en su día", según ha indicado José Antonio Nieto.

GRUPO DE TRABAJO EN EL PARLAMENTO

El portavoz popular ha confiado en que en el mes de septiembre se apruebe y pueda iniciar sus tareas el grupo de trabajo que PP-A y Cs van a solicitar en el Parlamento sobre el resultado de las auditorías y que, en modo alguno, se plantea como una "comisión de investigación", sino más bien como una "comisión de superación".

"Se trata de hacer una propuesta al Gobierno para que en ese plan de mejora y eficiencia de los entes instrumentales tenga en cuenta la opinión de todos los grupos del Parlamento y que sea una opinión lo más objetiva y sensata posible", según ha señalado Nieto, quien ha insistido en que no se trata de "reprocharle" al PSOE-A lo que se hizo "mal".

Nieto ha confiado en que el PSOE-A participe de manera activa en el grupo de trabajo, porque es el partido que creó el "problema de la administración paralela en Andalucía", y ahora queremos entre todos resolver ese problema, analizando lo que se hizo mal, corregirlo y hacer que Andalucía tenga la mejor administración posible de cara al futuro.

En cuanto al papel de Vox, que de manera reiterada ha pedido a la Junta que hiciera público el resultado de las auditorías, Nieto ha planteado a ese partido que informe de manera transparente sobre sus objetivos y si lo que quiere es que haya "despidos masivos de los trabajadores" de esos entes, que lo diga con claridad.

