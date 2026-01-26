PP-A no busca "enfrentamiento" con el Gobierno, sino explicaciones e "investigación rigurosa"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo (Fotografía de archivo) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha querido dejar claro este lunes que no busca el "enfrentamiento" con el Gobierno central tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), sino que espera explicaciones y una "investigación rigurosa" sobre la causa, sobre todo, para que no vuelva a ocurrir un suceso similar.

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que ha expresado que, para su partido, lo más importante es el recuerdo y el respeto por las víctimas del accidente, ha indicado Andalucía, en unos momentos tan difíciles, "respondió con eficacia, con humanidad y con responsabilidad".

Tras destacar que los vecinos de Adamuz "se volcaron" para ayudar en un momento tan difícil, ha indicado que la Junta "ha estado al lado de los ciudadanos que más lo necesitaban" y los equipos de seguridad y de emergencia "han cumplido de forma sobresaliente con cada una de sus tareas".

Ha señalado que la administración andaluz "activó todos los recursos posibles que estaban a su alcance y demostró que esa es la forma de gobernar" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de "estar a la altura cuando llegan momentos tan difíciles como los que hemos vivido".

Para Repullo, una vez superadas las horas más duras, "también llega un tiempo que es exactamente igual de necesario, el de las explicaciones concluyentes". "Una tragedia de esta envergadura debe afrontarse con transparencia, con rigor y con mucho respeto a las víctimas y a sus familias", ha apuntado.

Ha señalado que "debemos saber qué pasó para que no vuelva a suceder": "Pedir explicaciones no es hacer política partidista, y exigir una investigación rigurosa no es generar ruido; defender la seguridad de los andaluces es una obligación".

Repullo ha manifestado que no buscan el "enfrentamiento", pero sí van a exigir al Gobierno central "todas y cada una de las explicaciones que sean necesarias, porque sencillamente, es su competencia".

Ha añadido que van a seguir defendiendo "que la seguridad ferroviaria sea una prioridad real, con inversiones reales". "No queremos ruido, sino que lo que queremos son soluciones, y no queremos enfrentamiento, sino garantías", ha sentenciado.