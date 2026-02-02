PP-A "no renuncia a la verdad y al respeto" sobre accidente de Adamuz y pide inversión ferroviaria contra "desigualdad"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, este lunes en rueda de prensa en la sede regional. - PP-A

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha resaltado este lunes en rueda de prensa la respuesta "rápida, coordinada y cargada de humanidad" que Andalucía ha ofrecido en el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que aconteció el día 18.

Repullo ha asegurado que en su partido, aunque "vamos a seguir trabajando con moderación, con seriedad", de igual forma en relación al esclarecimiento de las causas del accidente ha precisado que "no vamos a renunciar ni a la verdad ni al respeto", y esa aspiración requiere exigir una investigación rigurosa del accidente y la gestión del Gobierno para que arroje "datos, colaboración, transparencia y seriedad".

Se ha reafirmado en el compromiso de "estar con las familias y estar con la verdad, con transparencia total, con respeto, con humanidad y con firmeza".

El número dos del PP andaluz ha dirigido sus críticas también hacia una cuestión de fondo como sería la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y ha señalado aquí que ese "déficit" en obra pública "agrava la desigualdad territorial".

Ha señalado como principales perjudicadas a provincias como Almería, Huelva o Jaén, porque "las aisla" al carecer tanto del servicio de Cercanías como de alta velocidad y de esa forma "reduce no sólo la movilidad laboral, sino también el acceso a muchos servicios públicos", según una nota de este partido.

Ha afirmado que Andalucía lleva "demasiado tiempo soportando la falta de inversiones y el deterioro del mantenimiento en las infraestructuras ferroviarias que dependen del Estado", y en consecuencia ha advertido de "un grave perjuicio económico, social y reputacional en un momento en el Andalucía está liderando el crecimiento económico de toda España".

"Limita la conectividad en una región que recibe millones de turistas anuales y por tanto tiene una dependencia muy importante sobre el PIB", ha remachado en este sentido.

Ha remarcado que, a nivel general, "los trenes de Cercanías sufren también el abandono del Estado y falta mantenimiento e inversión para mejorar el servicio. Son trenes que utilizan muchísimos trabajadores y estudiantes cada día", para añadir que "cuando no se cuida y se mantiene lo esencial, al final lo pagamos los ciudadanos en algo tan importante como la seguridad".

Repullo ha esgrimido en este sentido voces del sector ferroviario que han recordado sus advertencias sobre el estado de las infraestructuras y que no se les ha escuchado cuando han señalado carencias y problemas.

Ha señalado entonces Repullo el testimonio del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), quien ha pedido al ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) "información detallada sobre qué se renovó y qué no en el tramo afectado" ha recordado "que los mantenimientos a la hora de la verdad, son los que salvan vidas".

Ha apelado igualmente a las denuncias del sindicato de maquinistas (Semaf), quienes han asegurado que "durante años se han reportado incidencias en las vías y que en demasiadas ocasiones esos avisos no han tenido el seguimiento adecuado.

"Lo decimos con prudencia, porque para eso está la investigación, pero también con nitidez y haciéndonos eco de su denuncia pública", ha insistido.

ANÁLISIS EN EUROPA

"La verdad se sostiene con hechos, con informes y con datos verificables", ha recordado el secretario general, "por este motivo el Partido Popular ha llevado este asunto también a Europa, para que se analice con rigor el marco de seguridad y el uso y control de los fondos destinados a infraestructuras ferroviarias y para que todo se aclare".

"Europa no es un escenario para hacer ruido, es un lugar para exigir garantías y proteger derechos. Y eso es lo que vamos a pedir", ha añadido Repullo, ante la clara necesidad de que "el sistema aprenda y mejore para que una tragedia así no se repita".

Se ha preguntado cuál será la reacción del Estado: "¿Mejorará las conexiones, tal y como el Gobierno andaluz lleva tanto tiempo pidiendo?" y ha remarcado la "vital importancia de tener aprobado un presupuesto para invertir en la seguridad de todos".

LA TRAGEDIA AFLORA "LA CULTURA CÍVICA" DE ANDALUCÍA

Repullo ha reivindicado, a los dos semanas de la tragedia de Adamuz, que presenta en estos momentos un balance de 46 fallecidos, que tras este accidente se ha demostrado que "Andalucía tiene una cultura cívica que nos define, centrada en las personas", de "solidaridad espontánea", que ha ofrecido un "consuelo colectivo" y una "gestión de la emoción y del duelo que es todo un ejemplo".

"En tiempos de polarización, de revanchas, de ruido, debemos seguir confiando en nuestras instituciones", ha afirmado el secretario general del PP andaluz, convencido de que "Andalucía es el fruto de lo que somos. De nuestros valores y de nuestra respuesta a la adversidad", de la que hay sentir "todo el orgullo del mundo".

Ha sostenido que esta reacción institucional y ciudadana "también es la vía andaluza que encarna Juanma Moreno, la de la convivencia, la de la confianza, la del orgullo comunitario y estar a la altura de lo que exigen los andaluces".

En este sentido ha señalado el trabajo de los equipos de emergencias, los sanitarios, los hospitales, los profesionales públicos y ciudadanos, por cuanto ayudaron "desde el civismo, responsabilidad y compasión" y "junto al presidente han estado a la altura en lo humano, en lo institucional y en lo colectivo", ha recordado el secretario general.