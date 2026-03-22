PP-A pedirá desde el Parlamento una "evaluación integral del impacto económico" de la suspensión de servicios de AVE

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 12 de marzo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento andaluz en esta legislatura, defenderá el próximo jueves, 26 de marzo, en el Pleno de la Cámara autonómica una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere reclamar al Gobierno central una "evaluación integral del impacto económico" que "la interrupción del servicio en las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga ha tenido sobre el sector turístico andaluz".

Así figura en el marco de esta iniciativa sobre el "impacto económico del aislamiento ferroviario de Andalucía", consultada por Europa Press, que el PP-A defenderá la próxima semana en el Pleno del Parlamento.

De este modo, la iniciativa plantea, de entrada, que el Parlamento inste al Gobierno de la nación a "presentar una evaluación integral del impacto económico que el aislamiento ferroviario provocado por la interrupción del servicio en las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga ha tenido sobre el sector turístico andaluz".

El PP-A plantea también instar al Gobierno a aprobar, "sobre la base de dicha evaluación, un paquete de ayudas y beneficios fiscales destinado al sector turístico andaluz y provincializado de forma proporcional al tiempo que cada provincia ha pasado sin conexión ferroviaria".

En segundo lugar, la PNL del Grupo Popular propone que el Parlamento de Andalucía reitere "al Gobierno de la Nación la urgente necesidad de rectificar el déficit inversor y la insuficiente ejecución presupuestaria destinada a las infraestructuras las infraestructuras de transporte gestionadas por la Administración General del Estado en Andalucía".

Y, en tercer lugar, que el Parlamento andaluz haga llegar al Gobierno central "la urgente necesidad de corregir la falta de mantenimiento y conservación las infraestructuras ferroviarias gestionadas por la Administración General del Estado en Andalucía, y de finalizar la renovación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía".

IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, desde el PP-A parten de la premisa de que "Andalucía afronta un momento incierto para su sector turístico, uno de los motores de su economía, en el peor momento posible".

Así, desde el Grupo Popular advierten de que, en los primeros tres meses de este año, "el sector ha sufrido un accidente ferroviario que dejó a toda la comunidad sin conexiones de alta velocidad, los temporales que dañaron infraestructuras y playas, y un desprendimiento de tierra que ha prolongado el aislamiento ferroviario de Málaga hasta las puertas de la Semana Santa".

"Este escenario se suma al histórico déficit de transportes y el impacto de la guerra de Irán, que ha encarecido los combustibles y reducido el número de visitantes asiáticos", advierte la iniciativa 'popular', que se hace eco de las previsiones de "empresarios del sector" que "estiman una caída de reservas de entre el 20% y el 30%, y pérdidas de entre 190 y 200 millones de euros durante la Semana Santa, sólo en la provincia de Málaga".

Desde el PP-A remarcan que "este periodo es clave porque marca el inicio del año turístico", así como indican que "la incertidumbre y los retrasos en la reapertura de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga a las puertas de la temporada alta generan un enorme malestar en el sector turístico".

Finalmente, el Grupo Popular pone de relieve en su iniciativa que, "con 14,6 millones de visitantes, en 2025 la industria turística generó un impacto económico de 21.800 millones y 152.000 empleos en Málaga, el cual se verá inevitablemente reducido este año, por el aislamiento ferroviario prolongado durante más de dos meses".