El PP pide a Morant financiar "como corresponde" a las universidades y el Gobierno lamenta el "maltrato" de la Junta

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del grupo del PP en el Senado Inmaculada Hernández Rodríguez ha exigido este martes en el Pleno a la ministra de Ciencia, Diana Morant, que financie "como le corresponde" a las universidades andaluzas. Una petición que ha sido contestada por la ministra con la acusación de "maltrato" a los campus públicos por parte de la Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno.

En su turno de preguntas, Hernández ha calificado de "aportación histórica" la que ha hecho el PP desde el Gobierno andaluz a las universidades, con 450 millones más que en el último Gobierno del PSOE en Andalucía. "El Gobierno está abandonando instituciones que son el único recurso que tienen algunas personas para terminar sus estudios, y abandonando programas como el María Zanbrano y Margarita Salas, que son los únicos con los que garantizar que se quede el talento joven investigador en España".

"El problema del sistema universitario andaluz es el problema que también tiene el sistema sanitario andaluz: los recortes que aplica el PP", ha replicado la ministra, para la que la "obligación" de financiar a las universidades andaluzas es del Gobierno de Andalucía. La senadora del PP ha señalado directamente a María Jesús Montero, candidata del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta, como la ministra de Hacienda que "abandonó a la universidad pública".

"¡Basta ya de bulos y mentiras! Es totalmente falso que Andalucía apueste por la privatización. Ni un solo céntimo de euro se ha ido a las universidades privadas. Ni una sola universidad pública se ha cerrado en beneficio de la privada. Andalucía financia como nunca, está transformando el sistema universitario buscando la excelencia como nuevo mantra de la universidad. Póngase a trabajar y financie como le corresponde", ha concluido la senadora Inmaculada Hernández.

A los ataques contra Montero ha contestado la ministra apuntando que la que fuera ministra de Hacienda "ha hecho la mayor financiación en I+D y en universidades de la historia de este país. El sistema universitario andaluz es un sistema excelente, maltratado por un Gobierno mediocre y privatizados con Moreno a la cabeza".