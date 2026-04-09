PP-A urge a Puente a dar "la cara" en Andalucía tras el informe de la Guardia Civil sobre Adamuz: "Pudo haberse evitado"

El secretario general y coordinador del Comité de Campaña Electoral del PP de Andalucía para las elecciones autonómicas, Antonio Repullo, ofrece una rueda de prensa, para abordar temas de la actualidad política andaluza. A 9 de abril de 2026 en Sevilla (A - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reclamado este jueves al ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que venga a Andalucía a "dar la cara" tras el informe que la Guardia Civil ha presentado en el Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) en el que se confirma la rotura de la vía, sin que saltara una alerta en Adif, 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, en la tarde del domingo 18 de enero.

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo ha manifestado que se siguen "conociendo hechos muy graves" sobre el trágico accidente ferroviario, como el hecho de que el sistema de Adif "no estaba configurado para avisar de esa rotura", y todo ello a pesar de que las propias especificaciones técnicas de Adif "exigen que el diseño del sistema de alerta sea capaz de detectar la rotura de un rail".

"Por tanto, podría haberse evitado; no hubo un fallo técnico imprevisible, sino que hubo una decisión de no configurar el sistema para que alertara de la rotura", ha agregado el dirigente popular, quien ha señalado que Óscar Puente "mintió" cuando dijo que "si la causa del accidente hubiese sido una rotura, se hubiese producido unos minutos antes".

Ha pedido al ministro que, en lugar "de anunciar hoy inversiones en Cataluña", debería "venir a Andalucía y dar la cara por el desamparo en el que ha dejado a las víctimas de Adamuz". "Semanas sin dar una explicación, sin una llamada y sin concederles una respuesta a la altura de las circunstancias", ha añadido Antonio Repullo en referencia a Puente, y ha señalado que el PP-A no va a dejar de exigir "responsabilidades" por este trágico accidente.