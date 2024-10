PP-A prevé que "empeore" la infrafinanciación andaluza por "la cesión de Sánchez del cupo independentista por su sillón"

LINARES (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha señalado este viernes que Andalucía "tiene serios problemas para mejorar y aumentar la calidad de los servicios públicos que ofrece, porque tenemos un sistema de financiación autonómica que se queda muy por debajo de las necesidades que tiene Andalucía".

"Pero es que para colmo nos encontramos ahora con una negociación de Pedro Sánchez con el independentismo catalán que nos va a costar todavía más", ha continuado argumentando, según una nota de este partido.

"No es que vaya a mejorar la financiación como necesitaba Andalucía, es que va a empeorar porque por seguir sentado en ese sillón de la Moncloa, Pedro Sánchez está dispuesto a cederle eso que él denomina el Cupo catalán al independentismo catalán".

El portavoz parlamentario del PP-A ha sostenido que "el pasado de Andalucía tenía un tema muy feo que acababa en 'on', que era la corrupción, y el futuro de Andalucía se juega en otro tema que también acaba en 'on' y es financiación", para resaltar que "es bueno que los andaluces sepan que cuando no se pueda hacer un centro de salud que se iba a hacer será porque Pedro Sánchez le ha dado el dinero que estaba destinado a ese centro de salud al independentismo catalán".

Durante la inauguración de las III Jornadas Parlamentarias del PP de Andalucía celebradas en Linares (Jaén), Martín ha resaltado que la reclamación de una financiacion justa para Andalucía será el tema principal del nuevo curso político.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica ha explicado que "el cupo catalán es muy simple de entender, es una cuestión de matemáticas, si alguien que no cree en un proyecto se va a llevar la mayor parte de la tarta de la financiación para seguir financiando su intento de salirse de ese proyecto común, pues los que sí creemos en el proyecto común vamos a tener menos financiación para pagar los servicios públicos".

"Cuando no se pueda contratar más profesores, cuando no puedan hacerse más infraestructuras ferroviarias o de carretera, o eléctricas, o para luchar contra la sequía, o de apoyo a nuestros agricultores, cuando no se pueda hacer eso será porque sencillamente el dinero ha acabado promoviendo el independentismo catalán gracias a este vergonzoso acuerdo de Pedro Sánchez con sus socios independentistas".

Se ha referido también a la condonación de la deuda a Cataluñ asegurando que "el gratis total no existe". "Lo que se le condona a uno lo tiene que pagar alguien, y ese alguien son los ciudadanos, entre ellos los andaluces", ha afirmado.

"Si se le perdonan 15.000 millones a Cataluña, si se le plantea perdonar a cada comunidad varios miles de millones, lo que viene detrás es una subida de impuestos evidente", ha augurado sobre sus consecuencias.

"La condonación de deuda al independentismo catalán supone subida de impuestos, que vuelva el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en Andalucía los ciudadanos que están viviendo con Juanma Moreno sucesivas bajadas de impuestos, pues ahora vayan a ver desde Madrid sucesivas subidas de impuestos", ha criticado.

El portavoz parlamentario ha recordado que la demanda de una mejor financiación era una del centenar de propuestas que trasladó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su último encuentro, celebrado el 20 de septiembre en el Palacio de San Telmo, entre las que también se encontraba la mejora de las infraestructuras ferroviarias de la comunidad.

"Ayer otro tren se quedó parado con más de 200 personas dentro, una cosa que ya no es noticia porque pasa todas las semanas en las ocho provincias de Andalucía, y eso se debe al pésimo estado de las infraestructuras ferroviarias, al pésimo estado de las cercanías donde los hay, de la alta velocidad donde las hay", ha lamentado.

Martín ha apuntado que el PP de Andalucía y la Junta de Andalucía "vamos a seguir peleando" para la modernización y ampliación de las infraestructuras andaluzas, para anunciar que llevarán en breve al Pleno del Parlamento una iniciativa no legislativa "para incidir en todas las reivindicaciones al Gobierno de España de ese déficit de infraestructuras ferroviarias que afecta a la práctica totalidad de andaluces, muy especialmente a algunas provincias como Jaén y que es absolutamente intolerable".