El PP señala al Gobierno que España necesita "más de 300.000 millones en inversiones en infraestructuras"

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. - DIEGO PUERTA/PP - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha alertado este viernes de que España "precisa de una inversión superior a los 300.000 millones de euros en infraestructuras", después de casi ocho años de gobierno de Pedro Sánchez "sin hacer absolutamente nada".

Así lo ha apuntado el vicesecretario 'popular' en una atención a medios durante una visita al Puerto de Sevilla en la que, según han explicado desde el PP en una nota, Juan Bravo ha señalado que la inversión pendiente en infraestructuras obliga a plantear un proyecto de reparación y modernización que dé "seguridad y estabilidad".

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras ha indicado que el PP "asumirá ese plan inversor en infraestructuras" cuando su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, "presida el Gobierno, y se desarrollará a diez o 15 años, trabajando conjuntamente con sectores y organismos afectados".

"Cuando el Gobierno no gestiona, lo pagan los ciudadanos", ha apostillado Juan Bravo, que en esa línea ha subrayado que "hemos visto cómo se nos apaga la luz porque no hay gestión, cómo los trenes se retrasan o, por desgracia, accidentes con fallecimientos, lo que pone de manifiesto la falta de conservación, de mantenimiento y de inversión".

Ha advertido además de que la "ausencia de planificación" del Gobierno "afecta a la economía y al desarrollo industrial", y ha destacado que hay inversiones previstas en industria o construcción de viviendas que "no se realizan por falta de energía".

Bravo también ha reivindicado la necesidad, a su juicio, de "reforzar las infraestructuras hídricas, tan importantes en Andalucía, porque permitirían convertir más secanos en regadíos" y dar "más seguridad y más estabilidad" al campo.

De igual modo, el representante del PP ha exigido "una gestión pública que se centre en resolver problemas reales de los ciudadanos". "Nuestro trabajo es gestionar, que es lo que permite que los ciudadanos vivan mejor", ha añadido.

"INCOHERENCIA" DEL GOBIERNO EN TORNO A LOS ATAQUES A IRÁN

Por otro lado, sobre los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, Juan Bravo ha afeado "incoherencia" al Gobierno, ya que "mientras Sánchez decía 'no' a Estados Unidos", la ministra de Defensa, Margarita Robles, "estaba reunida con el embajador y despegaban 24 aviones a la zona del conflicto desde las bases militares españolas".

En este contexto, ha reivindicado que, "cuando Feijóo sea presidente del Gobierno, España será un socio fiable para Europa, para la OTAN y para el resto del mundo". "Estaremos siempre del lado de la libertad y en contra de los tiranos", ha aseverado el vicesecretario 'popular', quien ha acusado además al presidente del Gobierno de utilizar la política exterior para "su propio beneficio", y ha exigido que "decisiones tan importantes" como el papel de España en el conflicto de Irán se debatan en el Congreso.

Finalmente, Juan Bravo ha destacado el "papel estratégico" del Puerto de Sevilla para la economía y el empleo, valorando el trabajo conjunto entre administraciones que ha posibilitado la reciente aprobación de un Plan Especial para esta infraestructura que generará "importantes beneficios sociales y comerciales para la ciudad, la provincia y la comunidad", según ha celebrado el vicesecretario de Hacienda del PP.