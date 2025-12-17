PP-A valora el Presupuesto 2026 como el que "merece" Andalucía, la izquierda lo ve "injusto" y Vox pide bajadas fiscales

Diputados de Adelante Andalucía, Por Andalucía, el PSOE-A y Vox conversan en el salón de plenos del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha defendido este miércoles el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo año 2026 como el que "merece" la región y que mejora el futuro de la misma, mientras que los grupos de oposición de izquierda lo han enmarcado en un modelo "injusto" de gobierno, y Vox ha incidido en reclamar bajadas "reales" de impuestos a la Junta.

Así ha ocurrido durante las intervenciones de los grupos en el primero de los debates de dicho proyecto de ley --correspondiente a su Texto articulado menos los artículos 2 y 3-- que afronta entre este miércoles y este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz su debate final.

En representación del Grupo Popular ha intervenido su portavoz, Toni Martín, que ha defendido que los Presupuestos que serán aprobados este jueves "van a permitir seguir avanzando y que los andaluces puedan seguir teniendo un futuro cada vez mejor", por lo que ha felicitado públicamente a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, por su labor para que Andalucía cuente en 2026 con "el Presupuesto que merece y que va a seguir haciendo de Andalucía una tierra grande".

Además, ha defendido que en los meses de tramitación parlamentaria del proyecto de ley ha habido "un trabajo muy importante por parte de todos los diputados de la Cámara", y ha destacado especialmente y de forma explícita el del portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, tras lo que ha dedicado los últimos minutos de su intervención a cargar contra el PSOE por los supuestos casos de acoso sexual que afectan a representantes socialistas, algunos de los cuales se han ido conociendo en los últimos días.

PSOE-A CARGA CONTRA "UN MODELO INJUSTO, PRIVATIZADOR Y CRUEL"

Por su parte, la diputada del PSOE-A Alicia Murillo ha aseverado que el proyecto de Ley del Presupuesto representa "un modelo para Andalucía que es injusto, privatizador y cruel" con colectivos como "las personas que esperan semanas para ver a su médico de Atención Primaria", o "las 6.784 personas que han muerto en Andalucía esperando" la prestación por la Ley de Dependencia "en lo que va de año" 2025, o los niños con necesidades educativas especiales que "no pueden asistir al colegio porque no se les ponen los recursos para una educación inclusiva".

Así, la representante del PSOE-A ha concluido denunciando que el "modelo" que promueve el Gobierno del PP-A "desvía miles de millones de euros a la privada, abandona la sanidad pública, rompe la igualdad educativa, descuida la universidad, castiga a los trabajadores públicos, ignora a las personas dependientes, deja atrás al alumnado con necesidades especiales y machaca a las mujeres con cáncer".

VOX INSTA AL PP-A A "BAJAR IMPUESTOS REALMENTE"

La parlamentaria de Vox Cristina Jiménez ha emplazado al PP-A a aceptar sus más de 1.300 propuestas presentadas vía enmiendas de su grupo al proyecto de Ley del Presupuesto, que cuenta con "cifras récord, pero por la asfixia fiscal a la que estamos sometidos", según ha advertido para reprochar así a los 'populares' que "sus siete rebajas fiscales" desde que gobiernan la Junta "se van quedando en nada si cada vez merma más el poder adquisitivo" de los andaluces.

Además, ha indicado que la administración autonómica "tiene cada vez más ingresos que nunca", pero éstos "no han bastado siquiera para mantener unos mínimos estándares de calidad en la sanidad", y ha emplazado al PP-A a "bajar los impuestos realmente", y a aceptar propuestas de su grupo como bajar "medio punto la tarifa autonómica del IRPF" o establecer "deducciones al IRPF para la compra de material escolar, servicios extraescolares y uniformes".

OPOSICIÓN DE POR ANDALUCÍA Y ADELANTE

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha acusado al PP-A de llevar "siete años privatizando servicios públicos" desde el Gobierno de la Junta, "renunciando a cotas mayores de autogobierno" para la comunidad autónoma, y ha considerado "evidente que el pueblo andaluz no se está beneficiando en modo alguno de cuentas que año a año se traen como históricas" al Parlamento, y en torno a las que por parte del PP-A "no hay ningún diálogo de aceptación de enmiendas" de los grupos de la oposición, según ha criticado para apostillar que las enmiendas que acepta el grupo que sustenta al Gobierno "suman tres gordas y no van a la raíz de los problemas fundamentales" de la región.

En esa línea, ha aseverado que "la realidad le está cantando" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y se ve en "cómo están los centros de salud, los hospitales, las carreteras o el sector primario". "Miren ustedes para donde miren, las carencias son objetivas, el descontento es creciente y generalizado, y hay una falla de la respuesta del Gobierno de Moreno Bonilla", ha sentenciado.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha denunciado que estos Presupuestos "derivan cientos de millones de dinero público de la sanidad y la educación públicas a llenar el bolsillo de los amigos de la empresa privada", además de que "vacían de contenido a la empresa pública de vivienda", son "insuficientes en ayuda a la dependencia", y "dejan desprotegidos a la población más vulnerable, con recortes en apoyo a la cooperación, en inmigración, en lucha y prevención contra la violencia de género".

Son, "en definitiva", y según ha concluido la representante de Adelante, unos Presupuestos "injustos y antisociales", y que "transforman" a Andalucía, pero "de forma dramática y drástica", según ha zanjado.

El debate del proyecto de Ley del Presupuesto continuará a lo largo de la jornada de este miércoles hasta que finalice el debate de la sección 19, que es la correspondiente a la Consejería de Cultura y Deporte, y se reanudará este jueves con las secciones pendientes antes de que se proceda finalmente a su votación para su aprobación final.