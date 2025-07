El PP se ve cada vez "más cerca" de gobernar y promete priorizar la reforma de la financiación si vuelve a la Moncloa

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha querido este jueves lanzar un "mensaje de optimismo" a los españoles que "no pueden y no aguantan más" con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "queda un día menos" para que la "alternativa" que abanderan los 'populares' vuelva al Palacio de la Moncloa, al tiempo que ha asegurado que si eso ocurre, la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica será una de las "prioridades" del Ejecutivo que encabece Alberto Núñez Feijóo.

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que, a la pregunta de si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantará la convocatoria de las próximas elecciones generales --previstas para 2027--, ha respondido que si al también líder socialista "le interesa adelantar, adelantará y si no, no" lo hará, si bien ha querido subrayar que, en cualquier caso, ya queda "menos de la mitad" de la legislatura y "queda un día menos" para acabar la misma.

"Está más cerca la alternativa" de "tener un proyecto de país en el que todo el mundo quepa", ha proclamado en esa línea Juan Bravo en el marco de un "mensaje de optimismo" que, según ha explicado, quieren lanzar desde el PP, y al margen de lo que "quiera" hacer Pedro Sánchez, desde la premisa, en todo caso, de que "lo correcto, lo honrado desde el punto de vista político sería, vista la situación que hay, dejar que los españoles hablen, que haya elecciones, y que elijan lo que quieren".

SOBRE SI VE POSIBLE UN ENTENDIMIENTO DEL PP CON JUNTS

De cara a la conformación de un próximo gobierno tras las siguientes elecciones generales, y según el resultado que arrojen las urnas, le han preguntado a Bravo si el PP "no descarta un entendimiento futuro" con Junts, el partido del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y al respecto ha respondido que el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ya "ha dicho claro el mensaje de que aspiramos a convencer a diez millones de españoles para que nos den el máximo apoyo y tener esa mayoría suficiente que permita gobernar" al PP.

"A partir de ahí", los 'populares' están "abiertos" a recibir los apoyos de "cualquiera que entienda el concepto de país" que tiene el PP, y que apoye "mejorar las condiciones laborales de las familias, la fiscalidad o el ámbito de las infraestructuras", según ha abundado Bravo, que ha puesto además de relieve que el PP ha recibido apoyos del PNV, Junts y "otros partidos" a iniciativas que ha presentado en esta legislatura.

"Siempre y cuando sea para construir en positivo para todos, no para unos pocos o para el propio partido, ahí siempre nos van a encontrar" las demás formaciones salvo Bildu, ha añadido Juan Bravo, que ha reafirmado que con dicho último partido no contempla pactos el PP.

En todo caso, Juan Bravo ha querido precisar que el PP no habla de "ir a dialogar" con partidos como Junts, y lo que plantea es que quien "se quiera sumar" al "plan de país" que los 'populares' han puesto "encima de la mesa", con propuestas en materia económica, energética, de conciliación o de regeneración, estarán "encantados" en el PP de recibir esos hipotéticos respaldos.

Si un partido como Junts "está de acuerdo con nosotros, perfecto, ese es nuestro planteamiento", ha abundado Juan Bravo, que ha incidido en defender que en el PP estarían "encantados" de "sumar" apoyos de otros partidos "si es para mejorar el país".

En esa línea, ha subrayado que el PP ha sido "muy claro" a la hora de oponerse a iniciativas como la amnistía para encausados por el 'procés' independentista catalán, porque los 'populares' "no estamos para el interés particular de nadie", sino "para el interés general de todos", y "si lo que vamos a hablar es el interés general de todos, escuchamos", mientras que el PP no va a estar con otras formaciones si es para abordar "el interés general de unos pocos, de unos particulares", ha remachado.

A modo de balance de lo que va de legislatura, tras cumplirse este pasado miércoles, 23 de julio, dos años de las últimas elecciones generales, el vicesecretario 'popular' ha hablado de "una España que no funciona" con el actual Gobierno, a cuyo presidente le "rodea la corrupción", que afecta a quienes fueron secretarios de Organización del PSOE y a su propia familia, según ha remarcado Juan Bravo antes de subrayar además que el Congreso de los Diputados "no consigue sacar leyes importantes, de calado", porque el Gobierno del PSOE y Sumar "no es capaz de dialogar y de acordar" con otras formaciones para lograr los apoyos necesarios con los que sacar sus iniciativas adelante en las Cortes.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

Por otro lado, sobre la financiación autonómica y la propuesta de 'financiación singular' para Cataluña, Juan Bravo ha sostenido que ese planteamiento resta "recursos para el resto de comunidades autónomas" y reduce "la capacidad de la administración en el ámbito de Cataluña".

Además, ha señalado que las propuestas de la "condonación" de deuda y del "cupo independentista catalán" han sido planteadas por el Gobierno de Sánchez atendiendo a "criterios políticos, para tener respaldos" suficientes con los que gobernar los socialistas en España y en Cataluña, y frente a ello ha señalado que "lo que hay que defender es un sistema de financiación justo que ponga recursos a todas las comunidades autónomas para que paguen" servicios como sanidad, educación y políticas sociales.

Además, el exconsejero andaluz de Hacienda ha defendido que "necesitamos una administración tributaria fuerte que luche contra el fraude, contra los casos de corrupción".

A la pregunta de si el PP, si llega al Gobierno de la mano de su presidente Feijóo, se compromete a cambiar el sistema de financiación autonómica, Juan Bravo ha respondido que "por supuesto", y que esa será una "de las prioridades" a abordar, porque el actual sistema "está caducado" y ya debía haberse revisado tras aprobarse en el año 2009 "con el apoyo sólo del 51%" del Congreso de los Diputados, ha advertido para incidir en defender que "hace falta un nuevo sistema de financiación", y que hay que abordar esa reforma de modo "multilateral, con solidaridad" entre los territorios, según ha zanjado.