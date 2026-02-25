Los precios industriales en enero bajan un 4,2% en Andalucía y encadena once meses decreciendo

Archivo - Astilleros de la Bahía de Cádiz en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han decrecido un 4,2% en enero respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así once meses a la baja, mientras que el promedio nacional se hundieron un 2,9% el pasado mes de enero en relación al mismo mes de 2025, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En enero, en comparación con el mismo mes de 2025, los precios de los bienes de consumo experimentaron un descenso del 2%, y los 'no duraderos' una reducción del 2,3%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 5,2%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios subieron un 0,8%; en la energía, descendieron un 8,8%, y en los bienes de equipo se incrementaron un 3,4%.

En España, los precios industriales disminuyeron un 2,9% en enero en relación al mismo mes de 2025, tasa una décima superior a la de diciembre, por la evolución de los precios energéticos, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del primer mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena tres meses en negativo.

La moderación de la inflación industrial en enero fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevaron su tasa anual tres décimas, hasta el -10,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en enero de 2025. También descendieron los precios del refino de petróleo, frente al alza que experimentaron un año antes.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual en enero, hasta el 0,8%, a causa del descenso de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, que se incrementaron en enero del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en enero una tasa del 0,8%, la misma que en el mes anterior y 3,7 puntos por encima del índice general.