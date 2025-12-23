Los precios industriales en noviembre bajan un 4,6% en Andalucía y encadena nueve meses decreciendo

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica industrial. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han decrecido un 4,6% en noviembre respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así nueve meses a la baja, mientras que el promedio nacional ha vuelto a tasas negativas tras desplomarse un 2,5% sobre 2024, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En noviembre, en comparación con el mismo mes de 2024, los precios de los bienes de consumo experimentaron un fuerte descenso del 8,4%, y los 'no duraderos' una reducción del 9%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 3,9%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios bajaron un 1,2%; en la energía, descendieron un 5,3%, y en los bienes de equipo se incrementaron un 4,1%.

En España, los precios industriales se hundieron un 2,5% en noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa más de tres puntos inferior a la de octubre y su mayor retroceso del último año, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del penúltimo mes de 2025, la inflación del sector industrial retoma la senda negativa después de dos meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso de la inflación industrial en noviembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortaron su tasa anual en 11,1 puntos, hasta el -9,1%, debido al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, de la producción de gas.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en noviembre una tasa del 0,5%, seis décimas más que en octubre y tres puntos por encima del índice general.