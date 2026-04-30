Presentada oficialmente la nueva patronal andaluza del sector de la discapacidad intelectual, Diverso. - DIVERSO

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva Asociación Empresarial para la Discapacidad Intelectual, Diverso, ha sido presentada oficialmente en Sevilla. Una organización sin ánimo de lucro de ámbito autonómico promovida por Plena Inclusión Andalucía. La entidad nace para coordinar, representar, gestionar y defender los intereses empresariales de las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias.

Según ha informado Diverso en una nota, el acto, celebrado en la Tecnoincubadora Marie Curie, ha reunido a representantes institucionales, sindicatos, patronales del sector, representantes de Plena Inclusión España, entidades sociales y profesionales. Entre las autoridades asistentes ha destacado la presencia de cargos de la Junta de Andalucía, como el director general de Personas con Discapacidad, Pedro Calbó; o la directora general de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, Aurora Lazo.

En la mesa presidencial se encontraban el presidente de Plena Inclusión Andalucía, Antonio Fernández y el presidente de Aedis, Jacinto Castillo, que también asumirá el rol de presidente de Diverso.

De este modo, la constitución de Diverso "supone un paso histórico para el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en Andalucía". La nueva patronal regional nace con el objetivo de convertirse en una voz "fuerte, propia y coordinada" para las entidades sociales de la región, dando continuidad al trabajo desarrollado durante años por el movimiento federativo de Plena Inclusión Andalucía.

En definitiva, una patronal social, sin ánimo de lucro y centrada en la inclusión. Diverso se configura como una estructura empresarial de iniciativa social, lo que implica que su actividad carece de ánimo de lucro y que los beneficios se reinvierten en la mejora de los servicios y apoyos. Además, la organización aspira a representar los intereses de entidades y empresas sociales que trabajan con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Entre sus ámbitos funcionales prioritarios destacan: el empleo de las personas con discapacidad, la prestación de servicios sociales, educativos y de salud o la representación de asociaciones vinculadas al sector.

Asimismo, la entidad impulsará la interlocución con agentes sociales, la negociación colectiva laboral, la defensa de la igualdad y la no discriminación, el desarrollo de la normativa de política social y de empleo, y la participación transparente en la contratación pública de centros especiales de empleo de iniciativa social y entidades sociales.

Finalmente, el encuentro concluyó con la ponencia 'Impacto en las entidades de Plena inclusión Andalucía de las novedades legislativas', impartida por el inspector de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Amate, quien fue presentado por la gerente de Aedis, Raquel Manjavacas. La presentación de Diverso en Sevilla marca el inicio de una nueva etapa para el sector de la discapacidad intelectual en Andalucía, con el propósito de "fortalecer la defensa de los intereses de las entidades y avanzar hacia una sociedad más inclusiva".