El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos asegura que "no faltan médicos, faltan especialistas"

El presidente de CACM, Alfonso Carmona y la Secretaria General de CACM, en la presentación del Informe de Demografía Médica en Andalucía 2025. - CACM

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos(CACM), Alfonso Carmona, ha afirmado este lunes que "venimos teniendo una tasa de reposición insuficiente y no faltan médicos, faltan especialistas y los estamos reponiendo con gente de fuera". Además, ha expuesto el problema de la fuga de médicos de Andalucía y ha pedido mejoras salariales y de gestión para evitar "este fenómeno".

En la presentación del Informe de Demografía Médica en Andalucía 2025, recogida por Europa Press, el presidente del CACM ha lamentado que "si me pagan 6.000 o 10.000 euros más en el norte, pues me voy al norte" y ha reclamado "pagar muy bien a nuestros médicos para reducir la tasa de emigración". Por tanto, "el problema no es que falten médicos, es que se nos van".

En 2025 se registraron 1.281 traslados de médicos, lo que confirma una tendencia creciente de movilidad profesional. De ellos, 521 se produjeron entre provincias andaluzas, 646 hacia otras comunidades autónomas y 114 al extranjero, "reflejando tanto el dinamismo del mercado laboral como posibles desequilibrios en las condiciones de trabajo".

"Tenemos mucho deficiente ahora mismo en atención primaria de salud, que son las que tienen menor tasa de reposición". Pero, "no da tiempo a formar gente para el boom de jubilaciones que se avecina", ha lamentado. "Las especialidades que más preocupan por su baja tasa de reposición son medicina familiar y comunitaria, anestesiología, medicina preventiva, traumatología y pediatría".

En este sentido, la Secretaria General del CACM, Mercedes Ramblado, ha afirmado que "esto es un problema que se arrastra desde hace casi más de diez años, y se venía avisando de que iba a haber como una generación entera que se iba a jubilar toda de golpe y que necesitábamos médicos para poder reponerla".

En los próximos años, el sistema sanitario andaluz afrontará un importante relevo generacional, con más de 13.500 médicos que podrían jubilarse entre 2026 y 2035. Aunque el número de plazas MIR permitiría cubrir estas salidas sobre el papel, "lo cierto es que no todos los residentes terminan su formación, lo que reduce la capacidad real de reposición".

A pesar de ello, la Secretaria ha añadido que "el sistema sanitario andaluz está avanzando y transformándose, pero sigue teniendo retos importantes que requieren planificación, especialmente en la organización de las plazas MIR y en la mejora de las condiciones de los médicos".

Por último, Carmona ha reclamado una mejor planificación y gestión de los recursos humanos en el sistema sanitario andaluz para hacer frente a este reto.