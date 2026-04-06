El 'Primavera Science Festival' vuelve a los bares con música, poesía y charlas divulgativas en Córdoba

Cartel del 'Primavera Science Festival'. - UCO

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del 'Primavera Science Festival' vuelve este miércoles al bar Limbo para unir arte y divulgación científica. Organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO), el evento da la bienvenida a la primavera con una propuesta de poesía, música en directo y charlas divulgativas repartidas en dos sesiones que se celebrarán el 8 y el 15 de abril a las 19,00 horas.

Según informa la UCO en una nota, una sesión centrada en la investigación y prevención del acoso escolar inaugurará la nueva edición de la cita, que invita a personal investigador de la Universidad de Córdoba a compartir sus talentos artísticos y acercar su trabajo al público de manera amena y distendida.

Las investigadoras del Departamento de Educación Azahara Arévalo, Cristina María García y Esther María Vega inaugurarán la tercera edición del festival con un recital poético-musical y la charla 'Voces en investigación: entendiendo el acoso escolar'.

El miércoles 15 de abril, por su parte, tendrá lugar la segunda sesión del evento con el recital poético-musical de Susana Díez de la Cortina, del Departamento de Estudios Filológicos y Literarios, y la charla 'La luz (casi) nunca los falla: secretos y desafíos de la red eléctrica del siglo XXI', a cargo del catedrático de Ingeniería Eléctrica y de Computadores Antonio Moreno.

Los encuentros, de aproximadamente una hora de duración, están abiertos al público y se celebrarán a partir de las 19,00 horas en el bar Limbo, ubicado en la calle Juan Rufo, 2.

Así, 'Primavera Science Festival' recoge el testigo del evento 'Ciencia en el bar', y busca llevar la divulgación, la ciencia y el arte, disciplinas a menudo interconectadas y más compatibles de lo que pueda parecer a simple vista, a espacios cercanos a la ciudadanía.

Se trata de una acción contemplada en el XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.