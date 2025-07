A prisión por agredir a Policía Local y Guardia Civil tras romper una orden de alejamiento en Peñarroya (Córdoba)

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha informado de que el sábado 26 de julio un varón de 36 años ha sido detenido en el municipio tras protagonizar un grave incidente en el que portaba un hacha de grandes dimensiones, causando destrozos en varios inmuebles, hiriéndose a sí mismo y, posteriormente, agrediendo a agentes de Policía Local y Guardia Civil durante su detención y traslado.

Según ha detallado el Consistorio, como consecuencia de su extrema violencia, resultaron lesionados dos agentes de la Benemérita y dos de la Policía Local, los cuales han requerido atención médica. La investigación apunta a una posible motivación relacionada con violencia de género y venganza personal, habiendo vulnerado una orden de alejamiento y accedido por la fuerza a varios domicilios.

Tras ser puesto a disposición judicial, el detenido ha ingresado en prisión provisional, enfrentándose a varios delitos graves, entre ellos atentado a agentes de la autoridad, quebrantamiento de orden de protección y allanamiento de morada.

Al respecto, el Ayuntamiento ha manifestado su "más enérgica condena" ante estos hechos y su "total apoyo a los agentes agredidos". Asimismo, estudian la personación del Consistorio como acusación particular en defensa de los intereses de los funcionarios públicos lesionados.

Mientras, la concejal de Vox y miembro del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, María José Muñoz, ha condenado "enérgicamente la violenta agresión" sufrida por los agentes y ha mostrado su "total respaldo a los agentes agredidos".

"Desde Vox y desde el equipo de gobierno no vamos a tolerar este tipo de comportamientos", ha subrayado la edil en una nota, donde ha remarcado que "estas agresiones no pueden quedar impunes y vamos a poner todos los medios necesarios desde el Ayuntamiento para que algo así no vuelva a suceder".

La edil ha recalcado que "es fundamental velar siempre por la seguridad de los vecinos y proteger a quienes arriesgan su integridad para defender el orden, la legalidad y la convivencia".