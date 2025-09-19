A prisión un conductor cazado en Guadix (Granada) con 1.500 kilos de hachís en una furgoneta

Un agente registra la furgoneta donde se hallaron los 1.500 kilos de hachís. - GUARDIA CIVIL

GUADIX (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Guadix (Granada) a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras localizar ocultos entre la carga que transportaba en su furgoneta un total de 1.500 kilogramos de hachís. El detenido huyó a pie durante el registro, pero fue alcanzado por los agentes.

La intervención tuvo lugar cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guadix observó al conductor de una furgoneta manipulando su teléfono móvil mientras circulaba por la carretera A-92 en dirección a Murcia.

Los agentes decidieron darle el alto, aunque el vehículo no se detuvo hasta recorrer unos diez kilómetros más. Tras solicitar la documentación y requerir la apertura de la parte trasera de la furgoneta, el conductor visiblemente nervioso emprendió la huida a pie, siendo alcanzado y detenido por los guardias civiles.

En la inspección del vehículo, los agentes hallaron varias bolsas de plástico ocultas entre la carga, que contenían la droga intervenida. En total, la Guardia Civil se incautó de 1.500 kilos de hachís, quedando el detenido a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.