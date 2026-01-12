A prisión un detenido por el apuñalamiento de un hombre en Santa Fe (Granada) a finales de noviembre

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de un hombre de 23 años por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa cometido a finales del pasado mes de noviembre en Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, unos hechos por los que la Guardia Civil también detuvo a un joven de 17 años que ha quedado ingresado en un centro de internamiento para menores.

Así lo ha indicado en nota de prensa este lunes la Guardia Civil, que ha llevado a cabo la detención de estas dos personas en el marco de la que ha denominado como operación Shivanta, abierta a raíz de esta agresión, que se tradujo en hasta nueve puñaladas en plena madrugada a la víctima, que tuvo que ser trasladado de urgencia e ingresado herido grave en un hospital de Granada.

Los hechos se remontan al 22 de noviembre de 2025, cuando se produjo una reyerta en Santa Fe al parecer por rencillas previas entre familias. Durante el enfrentamiento uno de los implicados, el menor, habría apuñalado a la víctima con gran violencia "en diferentes partes del cuerpo con un arma blanca de grandes dimensiones, causándole heridas de extrema gravedad".

Tras tener conocimiento de lo sucedido, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Armilla, inició una investigación para tratar de esclarecer los hechos. Los agentes realizaron una inspección ocular en el lugar de la agresión y recabaron manifestaciones de varios testigos, lo que permitió obtener indicios suficientes para determinar la autoría.

La investigación permitió "identificar a dos jóvenes como los presuntos responsables", el menor de 17 años como autor material de la agresión, y el joven de 23 como cooperador necesario en los hechos. Una vez localizados, ambos fueron detenidos el pasado 9 de enero y puestos a disposición de la autoridad judicial competente este último y de la Fiscalía de Menores el otro.