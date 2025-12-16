A prisión un detenido en Córdoba por robar varias cadenas y medallas de oro a mujeres

Medallas y cadenas recuperadas por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de un varón detenido por la Policía Nacional en Córdoba como presunto autor de varios robos con violencia por el procedimiento del tirón cometidos en el Casco Histórico y otras zonas céntricas de la ciudad, en los que las víctimas eran abordadas por la espalda para arrebatarles cadenas y medallas de oro que portaban en el cuello.

Según ha detallado la Policía en una nota, el pasado mes de noviembre una mujer fue atacada de forma sorpresiva mientras caminaba por la vía pública en la zona centro, recibiendo un fuerte empujón y un tirón de la cadena que llevaba al cuello, logrando el agresor hacerse con la medalla antes de huir del lugar. Apenas 20 minutos después, el mismo autor cometió un segundo robo con violencia en una zona muy próxima a la anterior.

En los días posteriores se produjeron otros robos con violencia, también mediante tirón, ocurridos en el casco histórico y en la zona de Ollerías, donde las víctimas denunciaron la sustracción de sus joyas.

Los hechos motivaron el despliegue de diferentes indicativos policiales en la zona. En esa tarde, un testigo de los hechos alertó al Cimacc 091 de que había observado a un varón que coincidía con las características del presunto autor de uno de los robos cometido esa misma mañana, localizándolo los agentes en las inmediaciones del casco histórico.

Tras realizar un cacheo superficial para garantizar la seguridad y descartar que ocultara objetos sustraídos, los policías localizaron en el interior de su zapatilla varias joyas que no pudo justificar.

Los actuantes intervinieron de manera cautelar diversas piezas: una cadena de oro con una medalla de oro, una medalla de oro con inscripción, una medalla de una Virgen, una pulsera de cuentas azules y blancas imantadas de metal. Varias de estas joyas han sido reconocidas por las víctimas, incluida una cadena rota cuyo fragmento portaba una de ellas y que coincide con la parte intervenida al arrestado, las cuales les han sido entregadas.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de, al menos, dos delitos de robo con violencia, acordándose su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para esclarecer la procedencia del resto de las joyas intervenidas y localizar a posibles nuevas víctimas.