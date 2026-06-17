A prisión en Granada seis implicados en un vuelco de droga que acabó a tiros

Entrada de la Guardia Civil en un domicilio de los sospechosos. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Nazarí 21 Spill 1, a siete hombres de entre 32 y 53 años como presuntos autores de diversos delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

A cinco de ellos se les atribuye además dos delitos de homicidio en grado de tentativa, tras disparar contra dos personas durante un vuelco de droga ocurrido a finales del pasado año en la localidad de Chimeneas (Granada), alcanzando a una de las víctimas con un disparo en la cabeza.

La investigación se inició durante la madrugada del 6 de noviembre de 2025, cuando la Guardia Civil recibió un aviso para acudir a lo que inicialmente parecía un accidente de tráfico en la citada localidad.

Mientras varias patrullas se dirigían al lugar, una de ellas localizó otro vehículo siniestrado en las inmediaciones. Aunque no había ocupantes en su interior, los agentes detectaron un fuerte olor a sustancias estupefacientes, por lo que procedieron a custodiarlo.

Otra patrulla llegó al lugar del supuesto accidente y encontró al conductor del vehículo siendo atendido por los servicios sanitarios.

Los agentes comprobaron que presentaba una grave herida en la cabeza compatible con el impacto de un proyectil, por lo que se activó inmediatamente a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada.

Pocos minutos después, un nuevo aviso alertó de la presencia de un vehículo abandonado en la autovía A92 a la altura de Loja. Al inspeccionarlo, los agentes localizaron en su interior cinco fardos de hachís con un peso aproximado de 200 kilos.

Los indicios hallados en los tres escenarios llevaron a los investigadores a concluir que todos los hechos estaban relacionados y que podrían tener su origen en un vuelco de droga, es decir, en el robo de una importante cantidad de sustancia estupefaciente entre organizaciones vinculadas al narcotráfico.

IDENTIFICACIÓN

Las numerosas pesquisas llevadas a cabo durante los meses siguientes, los testimonios recabados, los análisis técnicos realizados, y el estudio de las comunicaciones efectuadas a emergencias durante aquella madrugada permitieron a los investigadores avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

La investigación recibió un nuevo impulso pocos días después de los hechos, cuando una persona accedió al depósito donde se encontraba uno de los vehículos intervenidos y le prendió fuego al mismo.

Tras meses de un exhaustivo trabajo, los investigadores lograron reunir pruebas suficientes para identificar a los integrantes del grupo criminal, residentes en la provincia de Málaga.

El pasado mes de mayo, agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Granada llevaron a cabo varias entradas y registros en los domicilios de los sospechosos.

Durante la operación se intervinieron siete turismos, una motocicleta, 47.690 euros en efectivo, una máquina de contar billetes, 37,38 kilogramos de hachís, varios dispositivos móviles, munición de calibre 9 milímetros, walkie-talkies, detectores de balizas GPS, una camiseta con el emblema de la Guardia Civil.

Además, en uno de los domicilios registrados los agentes localizaron un laboratorio destinado al procesamiento de hachís.

Como resultado de la operación, siete personas han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, hurto de uso de vehículo a motor y falsedad documental.

A cinco de ellos se les atribuyen además dos delitos de homicidio en grado de tentativa por los disparos efectuados durante el vuelco de droga.

Asimismo, a uno de ellos también se le imputa un delito de daños por el incendio provocado de uno de los vehículos intervenidos durante la investigación. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de seis de los detenidos. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.