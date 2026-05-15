A prisión tras herir a un agente cuando fue a casa de su expareja, víctima en VioGén, a intentar llevarse a sus hijos

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe (Granada) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la agresión a un agente en esa misma localidad. La agresión ocurrió cuando el ahora encarcelado se dirigía a la casa de su expareja, víctima activa en Viogén, con la aparente intención de llevarse a los hijos que ambos tienen en común.

El detenido que entra en la cárcel está investigado por la presunta comisión de un delito de atentado a agente de la autoridad y de un delito de daños.

Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que señalan que este hombre de 45 años también agredió presuntamente a una mujer, aunque este hecho será competencia de uno de los juzgados de violencia sobre la mujer de Granada.

Por otro lado, y según el relato de la Guardia Civil, los hechos se iniciaron en la noche del pasado 11 de mayo cuando una mujer comunicó al cuerpo que su expareja y padre de sus cuatro hijos había contactado telefónicamente con una de sus hijas para anunciarle que iba a acudir al domicilio con intención de llevarse a los menores. Ante esta comunicación, la Guardia Civil dispuso de forma preventiva una patrulla en las inmediaciones de la vivienda.

Sobre las 00,00 horas, la mejor volvió a contactar con la Guardia Civil para informar de que el hombre se encontraba ya en la puerta del domicilio. Una patrulla de la Benemérita de Santa Fe acudió de inmediato al lugar y sorprendió al individuo golpeando la puerta de la vivienda con un arma blanca en la mano.

Al ver a los agentes, el hombre se dirigió a ellos esgrimiendo el cuchillo e intentó apuñalar a uno de ellos, que repelió la agresión, aunque resultó con cortes en una mano y policontusiones. Además, el agresor fracturó varias lunas del vehículo oficial utilizando el cuchillo.

A la llegada de otra patrulla en apoyo, el detenido volvió a mantener una actitud extremadamente violenta contra los agentes. Tras ser advertido varias veces para que depusiera su actitud y ante la situación de riesgo evidente para la integridad física de los guardias civiles, así como de la mujer víctima de violencia de género y de sus hijos que estaban en la vivienda, los agentes dispararon a la pierna del agresor.

El hombre resultó herido. Fue reducido y detenido, y recibió una primera asistencia por parte de los propios guardias civiles hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron al Hospital de Traumatología de Granada.