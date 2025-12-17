A prisión por intentar matar a otro en moto al embestirlo con su coche en Doña Mencía (Córdoba)

Archivo - Guardia Civil de Doña Mencía. - GUARDIA CIVIL - Archivo

DOÑA MENCÍA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local ha detenido en Doña Mencía a un varón como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, tras embestir con su coche a un varón que iba en moto por las calles de la citada localidad cordobesa. La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión del detenido.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició tras un atropello en la vía pública denunciado por la víctima, que cuando circulaba en un ciclomotor por las inmediaciones del municipio fue embestido en dos ocasiones por un vehículo.

Las gestiones practicadas entorno al vehículo y la persona que lo conducía permitieron identificar al presunto autor, un varón de 34 años, que ya ha sido detenido y, junto a las diligencias instruidas, puesto a disposición de la autoridad judicial.