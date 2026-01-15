A prisión una mujer por herir de gravedad a un hombre tras atacarle con un vaso roto en Pozoblanco (Córdoba)

Archivo - Un guardia civil del Puesto de Pozoblanco. - GUARDIA CIVIL - Archivo

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de una mujer de 41 años detenida por la Guardia Civil en Pozoblanco (Córdoba) como presunta autora de un delito de homicidio, en grado de tentativa, tras herir de gravedad con un vaso roto a un hombre en el cuello, motivo por el que tuvo que ser evacuado al hospital para ser atendido de urgencia.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento la madrugada del pasado 4 de enero, a través de una llamada telefónica recibida en la central COS, de que se había producido una agresión a una persona en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de Pozoblanco.

En este contexto, la central COS pasó el aviso a las patrullas en servicio, desplazándose rápidamente una de ellas al local indicado, donde, tras comprobar la veracidad de la llamada, pudieron saber que un hombre había resultado herido de carácter grave en el cuello por lo que tuvo que ser evacuado al Hospital de Pozoblanco para ser atendido de urgencia.

Ante ello, los actuantes iniciaron una investigación para el total esclarecimiento de los hechos, lo que permitió averiguar que, al parecer, la presunta agresora, tras molestar a un grupo de clientes que se encontraban en el establecimiento, rompió un vaso y agredió a uno de los clientes, causándole heridas de carácter grave en el cuello.

Tras la agresión, la presunta autora abandonó rápidamente el lugar, siendo trasladada la víctima al Hospital de Pozoblanco para ser atendido de urgencia. El desarrollo de la investigación permitió a la Guardia Civil la identificación, localización y detención de una mujer de 41 años como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa. La detenida y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso inmediato en prisión de la detenida.