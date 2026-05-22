La producción de energía renovable de Endesa en Andalucía se incrementó en un 44% hasta abril de este año

Planta solar de Endesa en Andalucía. - ENDESA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las 75 instalaciones renovables que Endesa tiene operativas en Andalucía han producido sólo en los primeros cuatro meses del año 707 givatios hora (GWh), es decir, el consumo anual de todos los hogares de una ciudad del tamaño de Málaga. Esta cifra supone un 44% más que el mismo periodo de 2025. La protagonista en los cuatro primeros meses del año fue la energía eólica con 298 GWh, seguida de la solar con 269 GWh y la hidroeléctrica con 140 Gwh.

Endesa cuenta en Andalucía con doce instalaciones eólicas repartidas entre Cádiz (cuatro en Tarifa y una en Vejer de la Frontera), Málaga (cinco, en Campillos, Almargen y Teba), Almería (una en Enix) y Granada (una en Padul). Estas instalaciones se encuentran integradas en el territorio siendo puntos de referencia de rutas turísticas, pasto seguro para ganado, y reservas de todo tipo de animales al encontrar en estas zonas refugio seguro.

En cuanto a la energía solar, Endesa tiene en Andalucía quince plantas solares que se ubican en las provincias de Sevilla (seis en Carmona, una entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra, una en Guillena, una en Sanlúcar la Mayor, una entre Salteras y Valencina de la Concepción y una en Aznalcóllar), Málaga (dos en Teba), Huelva (una en la capital) y Cádiz (una en Los Barrios), según los números de Endesa en una nota.

Estas instalaciones además de producir energía renovable son un ejemplo de convivencia con el sector primario, ya que en todas ellas se comparte el uso del suelo con pastores locales para el desbroce natural del terreno y con apicultores que producen miel solar. Asimismo, estas instalaciones se integran en el territorio con mano de obra local fomentando la inclusión de personas con discapacidad gracias a los cursos de formación que capacitan a este colectivo para llevar a cabo tareas de desbroce dentro de las instalaciones renovables.

En cuanto a energía hidroeléctrica, Endesa cuenta con 48 centrales hidroeléctricas repartidas por casi todo el territorio, en Córdoba (siete), Granada (once), Jaén (doce), Málaga (once) y Sevilla (siete). La buena pluviometría ha permitido registrar datos positivos de producción renovable en unas instalaciones, algunas de ellas centenarias, que siguen funcionando como el primer día gracias a la aplicación de la última tecnología.