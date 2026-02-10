Los productores temen la pérdida de casi todo el espárrago verde de Huétor Tájar a causa del temporal

Archivo - Esparragos verdes, en imagen de archivo - DIPUTACIÓN GRANADA - Archivo

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La producción del espárrago verde con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Espárrago de Huétor Tájar puede peligrar casi en su totalidad al haber coincidido la concatenación de borrascas de principios de mes con el inicio de la campaña de recolección de este cultivo característico del Poniente de Granada.

Así lo ha apuntado consultada por Europa Press la presidenta de la IGP Espárrago de Huétor Tájar, María del Carmen Álvarez, a la espera de las primeras valoraciones de producción en unos días en que se tratan de "recabar todos los datos posibles" si bien será la semana que viene, cuando se espera sol, el momento en que se podrá comprobar cómo ha repercutido toda la lluvia en el espárrago.

Ahora mismo muchas de las plantaciones están bajo agua, y en aquellas en las que ha drenado el terreno, los productores no pueden saber todavía la merma de la producción o "si se salva" alguna, ha precisado Álvarez, quien ha detallado que el espárrago, tras un episodio meteorológico de estas características, puede presentar hongos o haberse "asfixiado o podrido".

Dependerá también del año de la plantación, ha señalado la presidenta de la IGP para quien la zona merece ser declarada zona catastrófica, y reconociendo que los productores han tenido "muy mala suerte" al llegar lo peor del temporal cuando iban a empezar a recolectar los primeros espárragos, al estar delimitada la campaña entre febrero y junio.

Siempre el primer mes es cuando Granada "se adelanta" a los productores de otros países, con los beneficios que eso puede conllevar en términos de mercados o precios, ha añadido. Cultivado en los municipios de Huétor Tájar, Moraleda de Zafayona, Montefrío, Íllora, Salar y Villanueva Mesía, la calidad de este tipo de espárrago, minoritario y muy requerido en restauración, está garantizada por la IGP, cuyo consejo regulador opera bajo un reglamento aprobado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea.

Con una producción anual aproximada de 100.000 kilos y alrededor de 19 hectáreas dedicadas a su cultivo, este espárrago se ha convertido así en un referente gastronómico que cada vez gana más adeptos a nivel internacional. Sus propiedades nutricionales y su versatilidad en la cocina lo convierten en una elección ideal para quienes buscan productos auténticos y de alta calidad.