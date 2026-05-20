El profesor de la UCO Miguel Agudo publica su nueva novela 'El sueño de Pyrmont Sanglier'

Archivo - El edificio de UCOCultura (dcha.) en la Plaza de la Corredera. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) y catedrático de Derecho Constitucional Miguel Agudo acaba de publicar su nueva novela 'El sueño de Pyrmont Sanglier', una obra que se sitúa en la frontera entre el ensayo filosófico y la metaficción y que ofrece una miscelánea de microrrelatos y poética.

Según ha informado la UCO en una nota, el libro, publicado por la Editorial Cántico, ha sido presentado este miércoles en la sede de UCOCultura de la Universidad de Córdoba en el marco de una nueva sesión del ciclo 'UCOEscritores', en un encuentro abierto a todas las personas interesadas en la literatura y la creación contemporánea y en el que el autor dialogó sobre su nueva obra junto al músico y escritor Luis Medina y la pintora y escritora Mercedes Daza. El acto, además, ha contado con la presencia del rector, Manuel Torralbo.

La novela es una investigación disfrazada de ficción que literaturiza la realidad. Según recoge la sinopsis de la propia obra, la historia parte de una premisa singular: en 1994 el personaje de Mazz Ostry salió a pasear con su perro por las calles de Copenhague, pero nunca regresó. Treinta años después, sus restos aparecieron ordenados como un mosaico, junto a un mensaje en castellano que señalaba a un traductor español como el único capaz de revelar su obra al mundo.

Se trata de una novela de ficción construida en capas narrativas donde la verdad y la identidad son sometidas a prueba. Desde su propia estructura se presenta como una 'anti narrativa' en la que la identidad no es una línea recta, sino un conjunto de fragmentos que sólo la ilusión del 'yo' intenta unificar. No se trata, en definitiva, de un libro convencional, sino de un artefacto literario que exige un lector activo y dispuesto a perderse en un laberinto de identidades y espejos, y que busca estimularlo a través de la literatura como un juego de construcción.

EL AUTOR

Miguel Agudo (Córdoba, 1967) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, donde ha desarrollado su carrera profesional ejerciendo además diversos cargos de dirección. También ha ocupado puestos de responsabilidad en la Universidad Internacional de Andalucía y en el Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía.

Además de numerosas publicaciones en el ámbito jurídico es autor de los libros de poemas 'Testigo de la luz' y 'La isla recién descubierta'; y del ensayo 'Ciudadano Cero'. Agudo fue uno de los cinco redactores del actual Estatuto de Autonomía de Andalucía.