Profesores de la US y UMA llevan la expresión visual de la Alhambra de Granada a la Bienal de Arquitectura de Venecia

Kaiser, Gámiz, Ruiz: 'Cosmology in the Aesthetics and Craftsmanship of the Alhambra'.

Kaiser, Gámiz, Ruiz: 'Cosmology in the Aesthetics and Craftsmanship of the Alhambra'. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto y profesor de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla (US) Antonio Gámiz Gordo, en colaboración con los arquitectos y profesores Keelan Kaiser de California Baptist University y Luis Ruiz Padrón de la Universidad de Málaga (UMA), participa en la exposición Time Space Existence 2025, con motivo de la Bienal de Arquitectura de Venecia, uno de los eventos arquitectónicos más importantes del mundo. En concreto, su aportación valora la expresión visual de la Alhambra de Granada a través de los elementos ornamentales y su imbricación con la arquitectura.

Según ha informado la US en una nota de prensa, la exposición, celebrada entre el 10 de mayo y el 23 de noviembre de 2025 y organizada por el European Cultural Centre, reúne arquitectos, diseñadores, artistas, fotógrafos y académicos de 52 países diferentes, que presentan más de 200 propuestas en los escenarios históricos del Palazzo Bembo, el Palazzo Mora y los Jardines de la Marinaressa, todos ellos ubicados en el corazón de Venecia. Desde diferentes disciplinas se plantean ideas innovadoras y sueños utópicos de expresiones arquitectónicas: obras conceptuales, maquetas, esculturas, fotografías, vídeos e instalaciones 'in situ'. Los participantes cuestionan la relación con el espacio y el tiempo, reflexionando sobre el papel crucial de la arquitectura en la configuración de las formas futuras de vida.

La propuesta de Kaiser, Gámiz y Ruiz ha sido presentada, junto a otras dos más bajo el lema 'Supernatural Intelligens', por The College of Architecture, Visual Arts & Design de la California Baptist University, que se ha consolidado como un destacado centro de diseño a pesar de tener menos de 20 años de existencia. Se titula 'Cosmology in the Aesthetics and Craftsmanship of the Alhambra' , y se localiza en el Palazzo Bembo, un palacio del siglo XIV junto al puente Rialto, en una sección dedicada a 'Universidad e Investigación'.

Dicha propuesta ha subrayado el interés de muchos detalles de la arquitectura nazarí difíciles de percibir en una rápida visita a la Alhambra. La ornamentación arquitectónica de sus muros y techos sigue cuidadosos principios estéticos, filosóficos o religiosos, con sencillas reglas e infinitas variaciones, con implicaciones matemáticas de gran riqueza y armonía visual. Especialmente se atiende a las carpinterías en techos, consideradas como una representación simbólica de la bóveda celeste, que en muchos casos incluyen motivos geométricos con estrellas.

Finalmente, se combinan imágenes fotográficas de alta resolución, con litografías y grabados del siglo XIX, más dibujos del siglo XXI realizados a mano, junto a un breve texto científico. De este modo, se trata de poner en valor la expresión visual de la Alhambra de Granada, cuyo conjunto arquitectónico está incluido en la Lista Mundial de Patrimonio de la Unesco.