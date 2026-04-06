La promotora Rootsound celebra 20 años de trayectoria con un festival de música global en Granada

Cartel del evento que conmemora los 20 años de la promotra cultural y agencia de management Rootsound. - THE BORDERLINE PRESS

GRANADA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La promotora cultural y agencia de 'management' Rootsound conmemora su vigésimo aniversario con un evento especial el próximo 25 de abril en el Teatro CajaGranada. Durante dos décadas, la compañía ha liderado la difusión de la música de raíz y los ritmos globales, conectando el talento de cuatro continentes con el público español.

La celebración va a reunir en la ciudad de la Alhambra sobre el escenario a artistas como Natalia Doco (Argentina), Mr. ID (Marruecos), Nickodemus (EEUU), Pahua (México) y Throes + The Shine (Angola y Portugal). La escena granadina estará presente con Cosmic Wacho, Los 300, Vinila Von Bismark, Tony Moreno (voz de Eskorzo) y Nestior (Sonido Vegetal), en una jornada que funde tradición y modernidad.

La experiencia comenzará a las 20,00 horas con un aperitivo de bienvenida y contará con una destacada dimensión gastronómica en el patio elíptico a través de la Taberna Amonite y la propuesta tropical de Maracuyeah!.

Además, el evento incluye exposiciones, un mercado y la entrega de una postal exclusiva del festival Sonraíz 2026 ilustrada por Rebeca Losada con un código de descuento. Fiel a sus valores, la cita tendrá un carácter solidario, destinando un euro de cada entrada a la plataforma Acción por Maro y su Agricultura.

Con esta gran fiesta, Rootsound reafirma su posición como referente en el sector tras haber trabajado con figuras como Calle 13, Totó La Momposina o Quantic, y haber exportado el sonido andaluz a países como Japón, México o Alemania. "Tras 20 años de historia, la agencia invita a los medios y al público a bajar el volumen de los conflictos y subir el de los 'beats' globales", señalan.