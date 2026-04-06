La provincia de Granada supera las previsiones y firma una Semana Santa con una alta ocupación

Residentes y turistas han colmado las calles de Granada capital para ver las procesiones de Semana Santa tal y como se puede ver en esta imagen de una de ella a su paso por el centro de la ciudad. - EUROPA PRESS

GRANADA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada ha cerrado la Semana Santa de 2026 con un balance positivo para el conjunto del sector turístico, y ha registrado un comportamiento general satisfactorio de la ocupación y una evolución final mejor de la prevista en los días previos al inicio de la campaña.

Así lo ha dado a conocer la Diputación Provincial de Granada en un comunicado, en el que señala que en la capital, los establecimientos hoteleros han alcanzado una ocupación media del 82% de domingo a domingo, "un dato especialmente significativo si se tiene en cuenta que, apenas una semana antes, las previsiones partían de un escenario situado en torno a diez puntos por debajo del comportamiento del pasado año".

Junto a la capital, la Costa Tropical ha vuelto a confirmar su peso dentro del mapa turístico provincial, cerrando estas fechas con una ocupación del 85%. Por su parte, Sierra Nevada ha demostrado una vez más su enorme capacidad de atracción, rozando los 80.000 esquiadores y firmando la tercera mejor Semana Santa de su historia, con una ocupación hotelera del 70%.

Asimismo, el interior de la provincia, especialmente comarcas como la Alpujarra y el Altiplano, ha registrado una ocupación media del 55%, con picos cercanos al 90% durante los días festivos, evidenciando el creciente interés por el turismo rural, el patrimonio y la naturaleza.

"En conjunto, la Semana Santa ha vuelto a poner de manifiesto la fortaleza de Granada como destino turístico integral, capaz de ofrecer en un mismo territorio una propuesta urbana, cultural, patrimonial, de nieve, litoral y de interior difícilmente comparable con otros destinos", destacan desde la Diputación.

La provincia ha sabido responder en un periodo estratégico para hoteles, alojamientos, bares, restaurantes y el conjunto de actividades vinculadas al turismo, mejorando además unas previsiones que, en los días previos, eran más prudentes.

La diputada provincial de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha valorado estos datos y ha señalado que "los resultados de esta Semana Santa demuestran la solidez del destino Granada y la capacidad de adaptación del sector turístico ante escenarios cambiantes. Hemos sido capaces de superar unas previsiones iniciales más moderadas, lo que pone de relieve el esfuerzo conjunto de administraciones y profesionales para ofrecer una experiencia de calidad a quienes nos visitan".

Además, Nievas ha destacado que "la diversidad de la oferta turística de la provincia vuelve a ser nuestro principal valor diferencial. Contamos con una combinación única de cultura, patrimonio, nieve, litoral e interior que nos permite atraer a distintos perfiles de visitantes y desestacionalizar la demanda".

"Estos resultados nos animan a seguir trabajando en la promoción del destino, en la mejora de la competitividad de nuestras empresas y en la consolidación de un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la generación de oportunidades en todo el territorio", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la campaña, y ha señalado que "el sector turístico ha vivido una Semana Santa muy positiva, en la que se han cumplido e incluso superado las expectativas iniciales. Estos datos reflejan el esfuerzo y la profesionalidad de empresarios y trabajadores, que han sabido adaptarse a la demanda y ofrecer un servicio de calidad en unos días clave para nuestra economía".

García ha subrayado además que "la buena evolución de la ocupación en todos los destinos de la provincia confirma que Granada sigue siendo un referente turístico a nivel nacional e internacional. La combinación de oferta cultural, gastronómica, natural y de ocio vuelve a marcar la diferencia, y nos anima a seguir trabajando de la mano de las administraciones para fortalecer el destino, mejorar la competitividad del sector y avanzar hacia un modelo turístico que genere riqueza y empleo durante todo el año".

Por su parte, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Elisa Campoy, ha puesto en valor el momento que vive la ciudad desde el punto de vista turístico, asegurando que "los datos de 2025, con 1,87 millones de visitantes, más de 3,43 millones de pernoctaciones y un crecimiento del 2,7%, demuestran que Granada avanza con paso firme hacia el modelo turístico que estamos impulsando: más sostenible, más rentable y centrado en la calidad".

En este sentido, ha señalado que "ya estamos por encima de la media andaluza en gasto medio diario, con 91,40 euros frente a los 90,80 euros de Andalucía, y que el gasto de los turistas extranjeros ha superado los 39,4 millones de euros, lo que evidencia que Granada no solo atrae más visitantes, sino un turismo con mayor capacidad de gasto y mayor impacto en la economía local". Asimismo, ha añadido que "instrumentos como la Granada Card, con más de 123.000 unidades vendidas, reflejan también esa apuesta por un visitante que consume cultura y experiencia en la ciudad".

A su vez, ha subrayado que "este crecimiento va acompañado de una apuesta decidida por reforzar el posicionamiento de Granada en los mercados nacionales e internacionales", y ha destacado "la consolidación de una oferta de alojamiento de alta gama, con más de 1.200 plazas en hoteles de cinco estrellas y nuevos proyectos en marcha, así como el impulso de la cultura como eje estratégico del destino, con más de 30 festivales anuales y un incremento del 24,38% en el gasto vinculado a eventos culturales".

En esta línea, ha defendido que "Granada está dando pasos firmes para consolidarse como una gran capital cultural europea, avanzando con solidez hacia la candidatura de 2031". Campoy ha añadido que "los primeros datos de 2026, con una estancia media que ya alcanza las 1,79 noches, apuntan además a un turismo menos masivo, pero de mayor valor añadido, alineado con el modelo de ciudad que estamos construyendo".