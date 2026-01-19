La provincia de Jaén se suma al dolor por el accidente ferroviario y recuerda a las víctimas con minutos de silencio

Minuto de silencio ante la Subdelegación del Gobierno de Jaén por el accidente ferroviario en Adamuz. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén se ha sumado este lunes al dolor por el accidente de tren ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) y ha recordado con minutos de silencio a las víctimas, con 39 personas fallecidas hasta el momento y más de 150 heridas.

La plaza de las Batallas, en la capital, ha sido el escenario para el minuto de silencio que ha sido convocado por la Subdelegación del Gobierno tras este "trágico accidente ferroviario".

"Trasladamos nuestro más sincero apoyo y cercanía a sus familias y a todas las personas que sufren hoy las consecuencias de esta tragedia. Compartimos su dolor y les enviamos todo nuestro afecto y sentido pésame", ha señalado la Subdelegación a través de sus redes sociales.

Su titular, Manuel Fernández, ha participado en el acto, que ha reunido a responsables de otras instituciones como la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, parlamentarios, alcaldes y representantes sindicales, además de ciuadanos a título particular.

La Diputación se ha sumado también al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo y solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario en la citada localidad cordobesa. Ha contado con el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y otros miembros de la Corporación.

Ese minuto de silencio se ha repetido, igualmente, en numerosos ayuntamientos de la provincia, como el de Jaén. La plaza de Santa María ha acogido esta breve concentración, donde el alcalde, Julio Millán, ha trasladado el pésame a los familiares de las personas fallecidas, sí como "el pesar" y "la solidaridad" de la capital ante "este grave suceso".

"Mostrar, como siempre, el apoyo de la ciudad de Jaén, del Ayuntamiento y de todo lo que esté en nuestras manos para satisfacer y dar respuesta a aquellas cuestiones que, en estos difíciles momentos o más adelante, pudieran necesitar", ha declarado.

En este minuto de silencio han participado representantes de los diferentes grupos municipales, incluido el portavoz del PP, Agustín González, quien ha enviado "un mensaje de cariño, apoyo y pésame a las víctimas y a sus familiares, que hoy viven momentos de profundo dolor". También ha valorado "la rápida respuesta de los servicios de emergencia", demostrando "su compromiso y vocación de servicio público", y la "entereza" y el "ejemplo de humanidad" de los vecinos de Adamuz.

El PSOE de Jaén, asimismo, ha manifestado su "dolor y consternación" y ha expresado su pesar por las víctimas, sus condolencias a las familias y su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas. De igual modo, han agradecido el trabajo en el lugar del siniestro por los servicios de emergencias, cuerpos y fuerzas de seguridad, profesionales sanitarios, así como los voluntarios y voluntarias que han colaborado "para atender a las víctimas en este terrible trance".