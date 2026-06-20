Un proyecto minero con "tecnología verde" buscará en Los Pedroches (Córdoba) plomo, plata, zinc, cobre, oro y niquel

Archivo - Dehesa de encinas en Villanueva del Duque, en cuyo término municipal la empresa Lain Technologies buscará plomo, plata, zinc, cobre, oro, cobalto, niquel, wolframio y estaño. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto minero 'Vega', promovido por la empresa Lain Technologies SL, ha recibido de la Administración autonómica autorización, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press, para "investigar", por un plazo de "tres años", en el termino municipal de Villanueva del Duque (Córdoba), en la comarca de Los Pedroches, la presencia de plomo, plata, zinc, cobre, oro, cobalto, niquel, wolframio y estaño, que, llegado el caso, extraería mediante un proceso de "tecnología verde" patentado y denominado E-LIX.

Este proceso, según destaca la citada compañía en su web, consultada por Europa Press, ya lo ha implantado en otros proyectos mineros, en concreto en la provincia de Huelva, donde emplea dicha tecnología, la cual "ofrece ventajas clave a nivel medioambiental, sin dejar de ser económicamente competitiva y práctica", en el marco de "una apuesta por la transición energética, la economía circular y un futuro verde y sostenible".

En Lain Technologies, según asegura la empresa, se dedican "a la innovación e implementación industrial de tecnologías novedosas, a la vanguardia en el sector de la energía y las materias primas" y, por ello han implementado en su actividad el mencionado proceso E-LIX. Se trata de "una solución hidrometalúrgica para la extracción de cobre, zinc, cobalto, níquel, plomo y metales preciosos".

Este novedoso proceso, "para la lixiviación de minerales refractarios, está destinado principalmente al tratamiento de sulfuros primarios, como la calcopirita, la esfalerita, la arsenopirita y la galena, entre otros" y, según subraya la empresa, "funciona sin condiciones agresivas de temperatura o presión", siendo un proceso "seguro y cómodo de operar".

Además, "está altamente automatizado, con algoritmos inteligentes adaptados a tiempo real a la operación", siendo uno de sus valores destacados el que produce "vertido cero y huella de carbono negativa, pues es una tecnología verde basada en la electricidad".

En definitiva, con la tecnología E-LIX, Lain Technologies SL busca "mejorar el aprovechamiento de los minerales refractarios, aumentando la rentabilidad y reduciendo los residuos generados en el proceso", que pretende llevar a cabo a través del proyecto minero 'Vega' en Los Pedroches, en función del resultado de la investigación que ahora inicia y para la que ya cuenta con la mencionada autorización de la Administración autonómica.

En concreto, el BOJA ha publicado recientemente una resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Córdoba, consultada por Europa Press, mediante la se ha hecho público "el otorgamiento del permiso de investigación".

Con ello, la Junta autoriza a Lain Technologies SL a "investigar recursos entre los que se encuentran" plomo, plata, zinc, cobre, oro, cobalto, niquel, wolframio y estaño, en nueve cuadrículas ubicadas en el término municipal de Villanueva del Duque y con un "plazo de investigación" de "tres años".