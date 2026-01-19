Psicólogos del COP Andalucía Occidental instalan un dispositivo de atención en el polideportivo de Adamuz (Córdoba)

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El Colegio Oficial de Psicología (COP) de Andalucía Occidental trabaja con el Servicio 112 de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias mediante un equipo de miembros de su Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), que ha desplazado al Centro Polideportivo del municipio cordobés de Adamuz donde se ha instalado un dispositivo de atención.

Tal y como ha emitido el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en una nota, el Giped del COP Andalucía Occidental está, además, preparado para actuar en Huelva y Sevilla si la Consejería, liderada por Antonio Sanz Cabello, precisa colaboración en dichas zonas y en cuantos dispositivos de emergencias sea necesaria la intervención psicológica.

Asimismo, desde el COP Andalucía Occidental trasladan su consternación por las víctimas del grave accidente y sus condolencias y solidaridad a familiares y amistades de las personas fallecidas.

En contexto, el COP de Andalucía Occidental cuenta con Grupos de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, con disponibilidad todos los días del año y "creados para dar una pronta respuesta a las necesidades de atención especializada de las víctimas y afectados por este tipo de situaciones".