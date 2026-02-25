PSOE-A acusa a Bendodo de "mentir para salvarle la cara" a Moreno: "Debería lavarse la boca antes de hablar de Montero"

La diputada del PSOE-A Verónica Pérez, en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Verónica Pérez, ha acusado este miércoles al vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, de "mentir" para "salvarle la cara" al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, así como ha sostenido que el también diputado nacional del PP "debería lavarse la boca antes de hablar de María Jesús Montero y del Gobierno de España".

En un comunicado, Verónica Pérez ha reaccionado así después de que Elías Bendodo haya polemizado este miércoles en el Congreso de los Diputados, durante la sesión de control al Gobierno, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su promesa de 100.000 viviendas en Andalucía si alcanza la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, a las que concurrirá como candidata y líder del PSOE-A.

"¿Cómo tiene la cara usted de prometer 100.000 viviendas (en Andalucía) cuando el presidente del Gobierno ha prometido 200.000 y no ha hecho ni una?, ¿con qué cara hace usted esto?", ha espetado Bendodo a la también secretaria general del PSOE-A, a la que ha advertido de que su "problema es que ahora ya nadie la cree, y cada vez se parece más a su amado líder", en alusión al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Verónica Pérez ha replicado que la Junta "sólo ha ejecutado 162 viviendas en Andalucía frente a las 14.000 financiadas por el Gobierno central", y ha sentenciado que "Bendodo miente, una y otra vez, para salvarle la cara a la política absolutamente incompetente en materia de vivienda del presidente Moreno Bonilla".

La representante del PSOE-A ha defendido que ha sido el Gobierno de España el que "ha financiado la construcción de más de 14.000 viviendas nuevas en Andalucía y más de 30.000 viviendas rehabilitadas" en dicha comunidad autónoma "desde que gobierna el PP-A".

Frente a estas actuaciones, "impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, que demuestran el compromiso con Andalucía" de la administración central, la representante socialista ha criticado el "pobre balance" del Ejecutivo de Juanma Moreno en este contexto.

Así, Verónica Pérez ha señalado que, en Andalucía, mientras "se han construido más de 14.000 viviendas nuevas y se han rehabilitado otras 30.000, todas ellas con recursos del Gobierno de España", la Junta "tan sólo ha construido 162 viviendas a través de AVRA, la agencia pública andaluza".

"La realidad es que, con Moreno Bonilla" de presidente de la Junta, "la vivienda y acceder a ella se ha convertido en un verdadero problema para la inmensa mayoría de los andaluces", ha sentenciado Verónica Pérez.