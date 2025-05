PSOE-A acusa a Moreno de "acelerar la privatización" de la sanidad y pregunta "cuánto dinero va a devolver de los ERE"

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "pisar el acelerador de la privatización" de la sanidad pública cuando la legislatura autonómica encara su recta final, así como ha preguntado "cuánto dinero va a devolver de los ERE" --expedientes de regulación de empleo-- abonados durante la actual etapa del PP en el Gobierno andaluz.

Son mensajes que la también vicesecretaria general del PSOE-A ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento en la que, a preguntas de los periodistas, se ha referido a la decisión de la Junta de Andalucía de solicitar su personación en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla para "apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE)" por las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que estimaron parcialmente recursos de amparo de ex altos cargos socialistas de la Junta condenados por el caso de los ERE fraudulentos.

Al respecto, María Márquez ha subrayado que "en todos los Presupuestos" de la Junta aprobados con Juanma Moreno como presidente "ha habido partidas presupuestarias para pagar las ayudas" sociolaborales de los ERE objeto de investigación, y ha exclamado que "ya está bien de hipocresía y de cinismo, y de perseguir a gente inocente".

En esa línea, ha preguntado al PP-A "qué más necesita" en este asunto cuando ya "hay una sentencia del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de la justicia de este país, que deberían respetar" los 'populares', y "se ha demostrado" que los condenados cuyos recursos de amparo fueron estimados parcialmente por la corte de garantías "son gente inocente", y son personas a las que "se han vulnerado derechos fundamentales de inocentes", y que "no habían robado, no se habían enriquecido, no se habían llevado un euro" con dichos ERE, ha abundado la portavoz socialista.

María Márquez ha aseverado que el PP-A y su presidente, Juanma Moreno, "saben" esto, y ha preguntado entonces por qué los 'populares' "quieren seguir persiguiendo a inocentes", así como les ha acusado de estar "mintiendo por confrontar, por seguir atacando y por seguir persiguiendo a gente inocente".

"Yo creo que ya está bien, que la política merece respeto y nivel democrático, y que el PP esté a la altura de las circunstancias", ha aseverado María Márquez, que ha emplazado también a Moreno a aclarar por qué la Junta "se ha personado como responsable subsidiario en la causa de los contratos irregulares" del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En esa línea, la portavoz socialista ha preguntado al presidente de la Junta por qué, "si la justicia dice que son culpables" las personas vinculadas al SAS investigadas por dichas supuestas irregularidades denunciadas en juzgados de Sevilla y Cádiz por el PSOE-A y Podemos, respectivamente, y "que es verdad que han derivado a dedo, sin control, de manera corrupta, dinero de la sanidad pública a la privada, por qué está protegiendo a la gente que supuestamente ha cometido ese delito y quiere que se pague con dinero de todos los andaluces".

En esa línea, la representante del PSOE-A ha acusado a Moreno de "cinismo, hipocresía y doble moral", y le ha instado a aclarar "qué va a hacer con los contratos sanitarios y con el dinero que se ha desviado a la sanidad privada".

Al respecto de esta cuestión, además, María Márquez ha denunciado que por parte del Gobierno del PP-A "mintieron cuando dijeron que iba a desviar dinero a la sanidad privada para reducir las listas de espera en la sanidad pública", porque, "a más millones en la sanidad privada, más han aumentado las listas".

"Hemos sabido también que para los próximos dos años el Gobierno de la Junta de Andalucía prepara un contrato de 533 millones de euros a la sanidad privada para el año 2025-2026", ha abundado la representante del PSOE-A, que ha advertido de que en su partido van a "estar vigilantes para que se cumpla la ley".

Al hilo, ha criticado que a Juanma Moreno "se le acaba el tiempo en la Junta y aprieta el acelerador de la privatización", así como que, "desde que gobierna el PP, hay un 54% más de conciertos a la sanidad privada; 2.500 millones desde 2019", mientras que, "cuando gobernaba el PSOE-A, los conciertos estaba prácticamente a la mitad".

"Cuantos más conciertos, más listas de espera, que han aumentado un 26% en el caso de los que esperan una prueba con el especialista", ha incidido en denunciar la portavoz socialista, que ha remarcado que "la gente que lleva más de un año esperando ha aumentado el 60%".

La representante del PSOE-A ha subrayado así que "hay un modelo de privatización de la sanidad en Andalucía, de desmantelamiento de los servicios públicos" por parte del Gobierno del PP-A, y "unos plazos de demora que ponen en riesgo, claramente, la salud de los andaluces".

CONSEJOS DE GOBIERNO CON MORENO FUERA DE ANDALUCÍA

Por otro lado, la representante del PSOE-A ha señalado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva en las últimas semanas "dos Consejos de Gobierno" fuera de Andalucía, uno en Valencia, cuando participaba en el Congreso del PP europeo que se celebró a finales de abril, y otro el de este miércoles, cuando se encuentra en Bruselas para participar en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones.

María Márquez ha comentado que "parece que el PP está muy preocupado por la agenda" de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y ha aludido a esos viajes de Juanma Moreno para señalar que "a ver si el PP también se preocupa por la agenda del presidente de la Junta para que esté aquí afrontando los problemas de los andaluces".

Al hilo, la portavoz socialista ha subrayado que, en Cazorla (Jaén), "la gente tiene que caminar más de dos kilómetros para ir al médico, jugándose la vida", así como ha remarcado que "esta noche se ha iniciado huelga de docentes interinos, y este sábado habrá manifestaciones".