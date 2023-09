PSOE-A advierte que 3 de cada 5 alumnos no pueden acceder a la FP pública por la "falta de plazas" ofertadas por Junta

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Educación en el Parlamento andaluz, Susana Rivas, ha advertido que tres de cada cinco alumnos que quieren acceder a la Formación Profesional pública "se ven obligados a optar por la privada" debido a "la falta de plazas que oferta la Junta de Andalucía".

Así, la portavoz socialista ha lamentado en un comunicado que el Gobierno andaluz "sigue privatizando la educación pública en Andalucía" y prueba de ello es que, una vez comenzado el curso escolar en los niveles de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, "lo único que impulsa Moreno es la FP privada".

Rivas ha explicado que la Formación Profesional privada "ha crecido un 50% mientras la pública lo hace sólo un 30%" y esto supone lamentablemente que "muchas familias no puedan permitirse que sus hijos accedan a estos estudios porque no tienen medios para pagarlos". "No hay posibilidad de acceder a plazas públicas porque "el Gobierno de Moreno no las crea", ha concluido.