PSOE-A agradece a Montero las ayudas a Andalucía por el temporal y pregunta a Moreno "de dónde salen" las de la Junta

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha reivindicado este miércoles el "compromiso" de la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con Andalucía plasmado en las ayudas que, por un montante global de 7.000 millones de euros, acordó el Consejo de Ministros este pasado martes para paliar los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma desde enero, al tiempo que ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a aclarar "de dónde salen" los 1.700 millones vinculados al 'Plan Andalucía Actúa' que el dirigente andaluz presentó también este martes.

En rueda de prensa en el Parlamento, Ángeles Férriz ha querido subrayar que "Andalucía es una prioridad para el Gobierno de España y su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ha dado una respuesta valiente, con urgencia, con contundencia, con seriedad, pero sobre todo con hechos y con presupuesto", de hasta "7.000 millones de euros para todas las zonas afectadas" por dicha sucesión de temporales, según ha puesto de relieve.

La representante socialista ha repasado las distintas iniciativas acordadas por el Consejo de Ministros y ha subrayado que el montante de 7.000 millones de euros podría "ampliarse, porque María Jesús Montero y el Gobierno de España se han comprometido a garantizar todos los recursos que necesite esta tierra para recuperar su normalidad".

En esa línea, ha aseverado que "ningún Gobierno ha destinado tanto a Andalucía" como el actual de Pedro Sánchez, así como ha proclamado que María Jesús Montero "responde la primera y la que más", así como que lo que dice, "lo hace", y "lo que hace es dar una respuesta a la emergencia huyendo del postureo de emergencia".

Frente a ello, Férriz ha indicado que la Junta gobernada por Moreno es "rápida y veloz en anunciar planes con todos sus perejiles, con logo, con eslóganes, con colores, con rueda de prensa y montaje de actos", como ha ocurrido con el 'Andalucía Actúa', pero "lo primero que tiene que explicar el presidente de la Junta", que "ayer (este martes) no permitió preguntas en el acto que montó" para presentar dicha iniciativa, "es de dónde salen los 1.700 millones de euros" que van asociados al plan, ha manifestado Ángeles Férriz.

DE DÓNDE SALE LA "REORGANIZACIÓN" DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA

La portavoz socialista ha recordado que el presidente de la Junta apuntó que se iba a hacer "una reorganización" del Presupuesto para este año 2026 de la comunidad, por lo que "lo primero" que quieren saber desde el PSOE-A es "exactamente qué consejerías y qué partidas son las afectadas con esa reorganización" presupuestaria y de las que "se van a detraer esos 1.700 millones de euros".

Y es que Ángeles Férriz ha incidido en advertir de que, "a día de hoy, no sabemos de dónde salen los 1.700 millones de euros" del citado plan 'Actúa', y ha incidido en reclamar a la Junta esa información, "vaya a ser que el plan 'Actúa' de Moreno Bonilla consista en que actúe Montero, y que los 1.700 millones de euros salgan de los 7.000 millones de euros que ha puesto encima el Gobierno de España", ha apostillado la representante socialista.

Por otro lado, la diputada del PSOE-A ha llamado la atención acerca de una proposición no de ley (PNL) que, según ha explicado, ha registrado el Grupo Popular en el Parlamento "para paliar los destrozos del temporal", con "más de 20 puntos" en los que "no hay ni uno para pedir a la Junta de Andalucía", de forma que "todos" son "para pedirle al Gobierno de España", según ha criticado para reivindicar a continuación las "competencias" que tiene la administración autonómica.

En esa línea, ha lamentado que la "única competencia" que parece que tiene el presidente de la Junta sea la de "pedirle al Gobierno de España que actúe", al tiempo que ha subrayado que "cualquiera que se haya dado una vuelta por los pueblos de Andalucía" se habrá dado cuenta "de la gravedad de lo que ha arrastrado este temporal".

Por ello, se necesitan "respuestas contundentes, serias, urgentes, y no postureo de emergencia" por parte de la Junta, "porque la gente tiene que poder volver a la normalidad, y son muchos los caminos rurales, las vías de comunicación que están destrozadas, los negocios que están teniendo unas pérdidas importantes, la gente que todavía no ha podido volver a la normalidad, a sus casas", que se encuentran "anegadas" y "con unos destrozos y unas pérdidas serias", según ha relatado Ángeles Férriz.

La representante del PSOE-A ha considerado que ahora toca "demostrar la altura de un gobierno", y que el presupuesto de la Junta --"el más importante de la historia, con 52.000 millones de euros"-- "está al servicio de los andaluces", y ha concluido lamentando que Juanma Moreno "parece estar más al servicio de buscar una confrontación, eso sí, muy bien estudiada", porque "él hace de 'poli bueno', y ya los demás que tiene detrás hacen el trabajo sucio, como siempre", ha zanjado la parlamentaria socialista.