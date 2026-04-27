El PSOE augura "demanda millonaria" al Ayuntamiento de Granada tras anularse el decreto sobre viviendas turísticas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, en la plaza Menorca. - PSOE

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha alertado este lunes sobre las "consecuencias" que tendrá para la ciudad la reciente anulación del decreto de viviendas turísticas por parte del TSJA, entre las que ha augurado una "demanda millonaria" del sector y la proliferación de estos alojamientos.

La portavoz municipal del PSOE, Raquel Ruz, ha denunciado "la situación límite" a la que se exponen los barrios granadinos debido a lo que ha calificado como una "chapuza" de la actual alcaldesa, Marifrán Carazo (PP).

A su juicio, la ciudad no solo se enfrenta a "una demanda millonaria por parte del sector" a causa de la mala gestión municipal, sino que se "agrava de forma alarmante la proliferación de estos alojamientos en áreas netamente residenciales".

Según Ruz, distritos que hasta ahora no estaban declarados como zonas saturadas pueden sufrir el incremento exponencial de pisos vacacionales en cualquier edificio.

En este sentido, ha recordado el impacto directo que esto tiene sobre los residentes habituales, subrayando que tener un alojamiento de este tipo como vecino "significa que prácticamente hace imposible la vida, la convivencia", dado que los moradores esporádicos no suelen mantener el mismo cuidado que los propietarios habituales"

Este fenómeno, que tradicionalmente concentraba su impacto en barrios históricos como el Albaicín, el Realejo, el Sacromonte o el Centro Histórico, "amenaza ahora con alterar el día a día de zonas donde residen miles de familias, como es el caso del entorno de Camino de Ronda, Zaidín o Beiro", ha dicho.

La portavoz del PSOE ha achacado esta crisis de modelo a la "inacción" y a la "falta de gestión" del equipo de gobierno del PP, refiriéndose especialmente a la "paralización" del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Un documento estratégico que, según ha agregado, habría aportado un marco normativo seguro y que, sin embargo, "lleva tres años metido en un cajón sin que se avance absolutamente nada".

A esta parálisis de gestión se suma, según ha criticado la edil, el enorme coste que supone para las arcas públicas la oficina encargada de la redacción de dicho plan.

Ruz ha lamentado que la creación de este ente municipal y la contratación de su personal cuesta "un dineral a los granadinos y granadinas" sin que todavía se sepa su utilidad, puesto que en este tiempo no ha ofrecido ningún resultado tangible ni ha puesto freno a la saturación turística.