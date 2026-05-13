El PSOE de Córdoba advierte del "colapso" de Sadeco para "justificar su privatización"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este miércoles que el alcalde de la capital, José María Bellido, está llevando al "colapso" a la empresa municipal Sadeco para "justificar su privatización".

En una rueda de prensa, Hurtado ha reprochado que "el colapso se provoca por la disminución de la plantilla, por la escasez y el mal estado de los camiones de recogida y de limpieza y por una mala organización que deriva de una gestión poco profesional de la empresa".

"Es inadmisible que Sadeco acabe de echar a más de cien personas y sólo vaya a incorporar a 15, teniendo por delante el mayo festivo", ha advertido el edil, para apostillar que "esta disminución de personal se suma a la reducción del 21% en la plantilla de Sadeco durante los siete años que Bellido es alcalde y del engaño que ha supuesto para el personal su compromiso electoral de sumar 50 empleos netos en cada año de este mandato".

Hurtado también considera "inadmisible que Bellido descapitalice a Sadeco con contratos de 'renting' para camiones y contenedores, que de los 16 camiones de gas, que se compraron siendo alcaldesa Isabel Ambrosio, sólo estén en funcionamiento seis de ellos y que se renunciase a la compra de siete baldeadoras y cinco barredoras eléctricas que se financiaban con fondos Next Generation de 2,5 millones de euros".

El socialista ha exigido al regidor que reclame al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "los ocho millones del impuesto de depósito de residuos en vertedero que han pagado los cordobeses y que se puedan invertir en camiones para Sadeco".

También ha criticado el portavoz "la pérdida de seis millones de euros al año en el convenio de Ecoembes por una mala implantación del quinto contenedor", de modo que "esta pérdida se compensa con la tercera subida consecutiva de las tarifas de recogida, y que ya es de un 52% de lo que veníamos pagando".

ENTIENDE "EL MALESTAR" DE LA PLANTILLA

El Grupo Socialista ha insistido en que, "si a todo ello se une que Bellido está apoyando la construcción de un vertedero privado en el Lobatón, las intenciones del alcalde van hacia una sucesiva privatización de la empresa municipal".

Hurtado ha dicho entender "el malestar" en la plantilla de la empresa municipal Sadeco, que "empieza a movilizarse viendo la inestabilidad en la dirección, su pésima gestión y que les están echando la culpa a ellos del colapso de la empresa".

Por ello, ha considerado que "todos los ciudadanos sufrimos este colapso de Sadeco, viviendo en una ciudad cada día más sucia, con contenedores a rebosar, con basuras en el suelo, mal olor y plagas de roedores".