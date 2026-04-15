El PSOE de Córdoba critica la "gestión fallida" del Pabellón de la Juventud

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, junto a otros miembros de la formación. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha considerado que la "fallida" gestión del Pabellón de la Juventud por parte de la Administración local es el "claro ejemplo" de que Córdoba "no avanza por mucho marketing e inversión de dinero público en publicidad que haga el Gobierno Municipal", y que todos los avances que se atribuye Bellido son inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Base Logística del Ejército de Tierra, el Aeropuerto, el tren de cercanías o la biblioteca provincial Grupo Cántico, entre otros.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en una atención a medios junto al solar del citado pabellón junto a concejales del Grupo Municipal Socialista, Hurtado ha criticado que la forma de gestionar la construcción del Pabellón de la Juventud "ha sido errónea". Al hilo, la formación ha agregado que, "prueba de ello, es que ya quedó desierta la primera oferta pública a finales del 2023 y que la segunda licitación lleva dos años y medio en capilla".

El PSOE ha criticado que, "según la información suministrada por el Gobierno de Bellido", el segundo pliego de condiciones de la contratación del proyecto, construcción y explotación del Pabellón de la Juventud "está pendiente de informe por la Intervención Municipal".

En esta línea, Hurtado ha lamentado el "empecinamiento" de Bellido en una operación "mal planteada y con riesgo de ser fallida por segunda vez". Desde el Grupo Municipal Socialista se lleva pidiendo el "cambio radical" en la gestión de este "gran proyecto deportivo de ciudad" en el distrito sur de Córdoba.

Según el socialista, los errores en la gestión "fallida" de este equipamiento deportivo son diversos, partiendo de que el Imdeco no es el organismo a quien le debiese corresponder la construcción, que "debería estar en la Gerencia Municipal de Urbanismo al contar con muchos más recursos humanos para ello". El segundo error, según han concretado, es que el sistema de concesión integral, de elaboración del proyecto, su construcción y explotación, "no es el adecuado por no garantizar la sostenibilidad económica y financiera".

"Desde el Grupo Municipal Socialista llevamos años reclamando que sea la Gerencia de Urbanismo donde se incluya la inversión necesaria para la elaboración del proyecto y la construcción del equipamiento, que se exija colaboración a la Junta de Andalucía para su financiación y que la explotación se haga directamente por el Imdeco, al igual que se hace con el Pabellón Deportivo de Vistalegre", ha detallado Hurtado, que ha lamentado que "después de siete años en manos de Bellido, estemos sin proyecto aún y partiendo nuevamente de cero".