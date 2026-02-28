El PSOE de Córdoba exige al Gobierno local un "plan de choque" que acabe con "la dejadez" de los entornos patrimoniales

La edil del PSOE de Córdoba Isabel Bernal en imagen de archivo. - PSOE GRANADA

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha pedido al Gobierno local del PP un "plan de choque" para el mantenimiento del patrimonio histórico de Córdoba ante "los signos de dejadez".

Según ha señalado el partido en una nota de prensa, la edil Isabel Bernal ha afirmado que el PSOE ha recogido la petición de ciudadanos y entidades cordobesas sobre la "necesidad urgente" de mantener adecuadamente las zonas patrimoniales de Córdoba, en especial retirando la vegetación y residuos.

"En una ciudad como la nuestra que tiene cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial por la Unesco, criticamos una grave dejadez del PP que pone en riesgo la conservación de algunos entornos patrimoniales", ha detallado la concejala, que agrega que el PSOE reclama que el Plan de Gestión del Centro Histórico incluya una gestión más eficaz y que proteja el valor real del patrimonio, manteniéndolo adecuadamente.

Para ello, ha puesto como ejemplo el yacimiento de Cercadilla, que vuelve a tener suficiente vegetación como para deteriorar lo que en su momento se descubrió y se dejó a la intemperie.

A su vez, el partido también ha solicitado que el plan de limpieza de la ciudad se esmere especialmente en las zonas patrimoniales, y que, entre el personal de limpieza, se incluya "un grupo cualificado en mantenimiento de patrimonio".

"Otro ejemplo es el recién inaugurado Templo Romano, que está lleno de hiervas que afean y deterioran el monumento", ha apuntado.

Bernal ha considerado que existen espacios de alto valor histórico, incluso bienes protegidos, que todavía no están recuperados, como es el edificio de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, ubicado en la calle Ambrosio de Morales, un edificio que tiene su rehabilitación adjudicada a una empresa por 571.758 euros, tal y como ha señalado la nota de prensa.

"Desde el PSOE denunciamos que el PP quiere dar hasta 1,2 millones de euros a empresas privadas para que hagan festivales musicales, frente a inversiones de medio millón de euros en elementos patrimoniales de gran valor", ha comparado.

"También nos hacemos eco de la petición de muchos ciudadanos del centro histórico que reclaman que el mantenimiento preventivo diario no sea sólo de los monumentos destacados, sino de todo el perímetro que se considera Patrimonio de la Humanidad Centro Histórico, y que incluye aceras, calzadas y cualquier tipo de elemento urbano que debe ser mantenido y protegido", ha concluido Isabel Bernal, que sostiene que se trata de "una tarea mal gestionada por el equipo de Gobierno del PP".