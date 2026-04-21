El PSOE de Córdoba exige la retirada del nuevo acuerdo del gobierno del PP para la regulación de la bolsa de empleo

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha exigido este martes la retirada del nuevo acuerdo del gobierno del PP tomado en la Junta de Gobierno Local para regular la nueva bolsa de empleo para los llamamientos de funcionarios interinos.

En una rueda de prensa, Romero ha considerado que supone "un desprecio al esfuerzo de cientos de personas que se están preparando oposiciones para ocupar una plaza en la administración pública, y que implica, entre otras cuestiones, que si trabajas dos meses en el Consistorio estarás dos años en el paro porque así lo han decidido directamente el alcalde, José María Bellido, y su equipo de gobierno".

El socialista considera que "este acuerdo es ilegal y que no tiene eficacia y validez porque se ha saltado la mayoría de las leyes, entre ellas la Constitución, la ley de procedimientos administrativos y la ley de base de régimen local, una norma esta última que tiene eficacia retroactiva, lo que quiere decir que el nuevo acuerdo afectaría no sólo a las bolsas que se creen a partir de su aprobación, sino a todos los opositores que están en bolsa y que le han cambiado a mitad del partido las condiciones de juego".

Romero ha insistido en que "se trata de una barbaridad este nuevo modelo que modifica el aprobado en 2016, y totalmente injusto con los funcionarios interinos a los que el PP quiere cortarle las alas".

Entre las presuntas ilegalidades, Romero ha citado que "el llamamiento se hará por teléfono y correo electrónico y que la respuesta debe llegar en un plazo de dos horas para decidir si interesa la plaza, cambiar de trabajo o no". "Si no hay respuesta, se confirma que ha rechazado tácitamente y si persiste después de un segundo contacto por correo hasta las 08,00 horas, se le excluye de la bolsa", ha explicado.