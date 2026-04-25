PSOE de Córdoba llama a "votar en conciencia" y propone el "Plan de Montero" para "rescatar" la sanidad andaluza

La cabeza de lista del PSOE de Córdoba para el Parlamento andaluz en las elecciones del 17 de mayo, Silvia Mellado, en una visita la localidad de Pedro Abad. - PSOE CÓRDOBA

PEDRO ABAD (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PSOE de Córdoba para el Parlamento andaluz en las elecciones del 17 de mayo, Silvia Mellado, ha pedido en Pedro Abad a la ciudadanía cordobesa que "reflexione estos días para votar en conciencia" ante la situación que, según ha señalado, atraviesa la sanidad pública. En este sentido, ha llamado a confiar en el denominado "Plan Montero" de sanidad, impulsado por la candidata socialista, María Jesús Montero, con el que pretende "rescatar" el sistema sanitario andaluz de la privatización.

Entre las medidas anunciadas, ha destacado un plan de choque para reducir las listas de espera en seis meses, la fijación de plazos máximos de atención en Primaria, especialidades y cirugías, la contratación de 18.000 profesionales sanitarios y una inversión adicional de 3.000 millones de euros anuales.

En una atención a medios junto al alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, Mellado ha denunciado que el "deterioro" de la sanidad bajo la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, se está produciendo, a su juicio, tanto en el norte como en el sur de la provincia, como consecuencia de "la privatización del modelo que los socialistas implantaron en la comunidad y que era una referencia nacional en prestigio y calidad".

La candidata socialista ha reprochado a Moreno "el desvío de más de 5.000 millones de euros de fondos públicos hacia clínicas privadas y farmacéuticas", y ha denunciado lo que considera un intento de "censura" en la campaña electoral tras la prohibición de la emisión del documental 'Mareas Blancas: Salud no responde', derivada de una resolución de la Junta Electoral de Zona a instancias del PP.

Según ha señalado, "no quieren que se conozca la realidad de lo que está ocurriendo con la sanidad ni que los alcaldes denuncien que están teniendo que asumir con fondos municipales inversiones en centros de salud que corresponden a la Junta y que no se ejecutan", citando como ejemplo el caso de Pedro Abad, donde --ha afirmado-- el Ayuntamiento ha tenido que aportar 20.000 euros para actuaciones en el centro de salud.

En este contexto, ha defendido que las elecciones del 17 de mayo representan una oportunidad para "revertir la situación y recuperar la sanidad pública y el buen funcionamiento de los servicios públicos en Andalucía".

Por su parte, el alcalde de Pedro Abad ha lamentado la prohibición de la emisión del documental, al considerar que se trata de un intento de ocultar la situación de la sanidad. "El PP podrá impedir su emisión, pero no nos va a callar en la denuncia de una sanidad castigada por Moreno", ha señalado.