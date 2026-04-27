PSOE critica "incumplimientos de Moreno" en Loja y Poniente granadino y apuesta por recuperar servicios públicos

El PSOE denuncia los "incumplimientos" de Moreno Bonilla en Loja y el Poniente y se compromete a recuperar servicios públicos de calidad - PSOE GRANADA

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Mari Carmen López, ha criticado los "reiterados incumplimientos" del gobierno de Junta en Loja y el Poniente y ha asegurado que "queda un día menos para recuperar unos servicios públicos dignos y de calidad frente a los recortes de Moreno Bonilla".

En una intervención en el núcleo de Ventorros de San José, a las puertas de un colegio público y junto al candidato Pedro Sánchez, López ha criticado que el Ejecutivo andaluz "promete y no cumple" como es el caso de la bioclimatización del centro educativo de la zona, una actuación comprometida que "sigue sin ejecutarse".

En materia sanitaria, la candidata socialista ha advertido del "grave deterioro" de la atención en el Hospital de Loja y en la comarca. Así, ha señalado que las citas médicas "se retrasan entre 10 y 15 días", lo que, a su juicio, "es una forma de ocultar las listas de espera". Además, ha denunciado la reducción de intervenciones quirúrgicas, como las operaciones de cataratas, que han pasado de unas 600 al año a poco más de 300, así como la falta de anestesistas y de disponibilidad de quirófanos.

López también ha puesto el acento en las dificultades en los traslados sanitarios y en la atención urgente, relatando situaciones "inadmisibles" que "ponen en riesgo la salud de los pacientes". A ello ha sumado el recorte de servicios en las zonas rurales, donde la ciudadanía "cada vez tiene menos horas y menos días de atención médica".

La candidata socialista ha denunciado igualmente la situación de la dependencia, con retrasos de "dos y hasta tres años" en la valoración de los grados, lo que evidencia, según ha afirmado, "el abandono de las personas mayores por parte del Gobierno andaluz".

En el ámbito educativo, López ha lamentado que la Junta "esté debilitando la educación pública", derivando ciclos formativos con alta demanda hacia la privada y recortando recursos a las universidades públicas.

Frente a esta situación, ha reivindicado el compromiso del PSOE y de su candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que ha anunciado medidas como blindar por ley las listas de espera y garantizar la atención en atención primaria en un plazo de 24 a 48 horas.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de impulsar proyectos estratégicos para Loja, como la construcción de un tercer puente, la rehabilitación del centro histórico o el desarrollo industrial de la zona, lamentando que la Junta "haya apostado por otras comarcas mientras ignora el potencial y la ubicación estratégica de Loja".

"Como lojeña, me comprometo a llevar cada una de estas reivindicaciones al Parlamento andaluz y a pelear por lo que es justo para nuestra tierra", ha afirmado.

Por último, ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, asegurando que "la ciudadanía está cansada de recortes y abandono" y que ese día "tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y recuperar los servicios públicos que nunca debieron perderse".