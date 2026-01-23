PSOE-A defiende que Sánchez "está dando la cara" tras el accidente de tren y espera que la Junta se aleje de "bulos"

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha defendido este viernes la actuación del Gobierno central tras el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), al sostener que, con el presidente, Pedro Sánchez, "a la cabeza, está dando la cara ante la ciudadanía" para dar explicaciones, al tiempo que ha señalado que confía en que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), "se aleje de bulos" en la comparecencia que protagonizará en un Pleno extraordinario del Parlamento el próximo jueves, 29 de enero.

Son ideas que Alejandro Moyano ha trasladado en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla que ha comenzado expresando el "profundo dolor" de los socialistas andaluces "por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario" ocurrido en Adamuz, así como "por el fallecimiento del joven sevillano en el accidente de Rodalíes en Gélida", en Cataluña, ocurrido esta misma semana.

Tras enviar su "abrazo sincero y mejores deseos de ánimo para aquellos que aún se están recuperando" tras el accidente de Adamuz, el representante del PSOE-A ha trasladado también el "agradecimiento" de su partido "a los servicios públicos que han actuado en esta tragedia y a todos aquellos que han tenido un papel importante en la resolución de lo ocurrido", unos "profesionales que se han dejado la piel para que esta tragedia sea lo menos posible en aquellos ámbitos en los que han sido necesarios", según ha valorado.

Al hilo, Moyano ha señalado que esta tragedia ha demostrado "una vez más que los servicios públicos nos salvan la vida y nos cuidan día a día", por lo que "no privatizarlos es una obligación no solamente política, sino también moral".

Desde el PSOE-A han querido trasladar también este viernes su "orgullo por el ejemplo de solidaridad y generosidad que ha dado el pueblo de Adamuz", cuyos vecinos "han demostrado al mundo lo mejor que tiene Andalucía, su empatía y entrega para ayudar a los demás", según ha destacado Alejandro Moyano, que ha dedicado unas palabras de "agradecimiento sincero" al alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, que "ha demostrado honorablemente lo que significa ser un buen servidor público", ha manifestado.

En ese punto, ha recordado que el PSOE-A se ha posicionado ya a favor de que el pueblo de Adamuz "en su conjunto deba ser reconocido el próximo 28 de febrero con la medalla de Andalucía" que concede la Junta con motivo del día de la comunidad autónoma, "en reconocimiento a la humanidad que han demostrado los vecinos de este pueblo cordobés".

De igual modo, el secretario adjunto de Organización ha defendido que, en esta crisis, el PSOE "ha demostrado, una vez más, que sabe estar a la altura de las circunstancias", desde la premisa de que, "en momentos tan trágicos como estos, la gente le pide al PSOE que sea un partido de Estado, un partido de gobierno responsable y útil, y en consonancia hemos actuado" ante el "desgraciado accidente ferroviario", actuando "desde la cooperación institucional, la lealtad y la responsabilidad que era necesaria y merecían las víctimas, las familias y sus allegados", ha abundado.

EL PSOE, "COMPROMETIDO CON LA VERDAD"

De igual modo, ha señalado que el PSOE es "un partido comprometido con la verdad y la justicia, y por eso vamos a volcarnos para que se sepa todo lo que haya que conocer de este accidente, todo lo que haya ocurrido en Adamuz, dando la cara y las explicaciones que sean oportunas y pertinentes", y "haciéndolo desde el minuto uno".

En esa línea, Moyano ha defendido que "el Gobierno de Pedro Sánchez, con el presidente a la cabeza, está dando la cara ante la ciudadanía, siendo absolutamente conscientes de que es nuestra obligación aportar luz sobre lo ocurrido", y ha apostillado que "capítulo aparte" es el que protagonizan quienes "están aprovechando o intentando aprovechar esta tragedia para sacar rédito político y económico".

"Ellos sabrán", pero "la ruindad siempre se acaba pagando", ha advertido el representante socialista para agregar que desde el PSOE-A entienden que "el mismo ejercicio de responsabilidad y transparencia que hacemos desde el Partido Socialista y el Gobierno de España ha de hacerlo también la Junta de Andalucía" y el Ejecutivo de Juanma Moreno.

El dirigente del PSOE-A se ha referido entonces a la comparecencia de Antonio Sanz prevista para el próximo jueves en el Parlamento, y ha dicho que espera que el consejero esté "alejado de cualquier tipo de confrontación, de cualquier tipo de uso partidista", y que "esté a la altura de las circunstancias y, por supuesto, alejado de bulos" como los que, según ha criticado, "portavoces nacionales del PP están esparciendo en una competencia atroz con Vox para ver quiénes dicen la barbaridad más grande en el momento menos adecuado".

Frente a ello, ha alabado, a preguntas de los periodistas, "la cooperación que ha habido entre las administraciones", entre el Gobierno de España y el de la Junta en lo que respecta a las competencias en materia de emergencias de las que dispone la administración autonómica.