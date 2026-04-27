El PSOE denuncia que las leyes Lgtbi "están en un cajón" y acusa al Gobierno andaluz de "falta" de desarrollo

Archivo - La parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez. Imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista por Sevilla Verónica Pérez ha valorado este lunes que hace ocho años "Andalucía estaba a la vanguardia en las leyes del colectivo Lgtbi", pero esas leyes, ha denunciado, "están en un cajón", ya que el Gobierno del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no ha tomado ni una medida para ni desarrollarlas, ni reglamentarlas, ni para avanzar absolutamente en nada en lo que se refiere al colectivo".

Pérez ha manifestado, en el encuentro 'Visibilidad Lésbica. Derechos y Realidades' que se ha celebrado en la tarde de este lunes en la sede regional del PSOE-A, que se trata "de seguir avanzando, de seguir sintiendo orgullo porque Andalucía esté a la cabeza de las reivindicaciones y de los avances del colectivo" o "quedarnos a la cola como estamos ahora mismo con Moreno".

En concreto, la socialista ha participado junto al secretario del Movimiento LGTBI del PSOE y diputado, Víctor Gutiérrez; la secretaria de Violencia de Género del PSOE de Sevilla, Maríam Gómez; la secretaria de Cultura y Memoria Democrática del PSOE de Sevilla, Teresa García y la activista Belén Mayoral.

Andalucía fue, según ha recordado la candidata por Sevilla, la primera comunidad autónoma, con un gobierno socialista "valiente", en incorporar el cambio de sexo a la cartera de la sanidad pública. Posteriormente, ha recordado, fue también la primera en aprobar una ley de transexualidad en 2014 y, en 2017, la ley integral Lgtbi.

Pérez ha destacado que uno de los compromisos de la secretaria general del PSOE-A y candidata la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, es que estas leyes, que "siguen vigentes porque el PP ni siquiera ha tenido la valentía de derogarlas", contarán con recursos, medios y presupuesto para su pleno desarrollo.

Asimismo, ha criticado que "algunos tienen como prioridad sembrar odio, segregación y racismo", frente a lo que ha defendido que "para los socialistas la prioridad siempre será la defensa de la libertad".

Por su parte el también diputado en el Congreso Víctor Gutiérrez, tras criticar que la historia "siempre ha sido machista", ha mostrado su confianza en que "para el Orgullo se pueda anunciar que las terapias de conversión en España, además de estar prohibidas por ley, sean un delito". Actualmente se tramita una propuesta socialista para introducir este tipo de actuaciones en el Código Penal.

En el encuentro se ha destacado también la importancia del cumplimiento de las leyes, de la pedagogía y de fomentar campañas a favor de los derechos Lgtbi.

