PSOE-A: La elección del "consejero de propaganda" Sanz al frente de Salud evidencia que Moreno busca "salvar" su imagen

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha considerado este miércoles que la elección de Antonio Sanz --al que ha tildado de "consejero de la propaganda y manipulación"-- al frente del departamento de Sanidad del Gobierno andaluz evidencia que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), tiene "preocupación cero por la vida" de los andaluces, y lo que busca ante todo es "salvar" su imagen en el actual contexto de crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama.

La representante socialista se ha pronunciado así en rueda de prensa en el Parlamento tras anunciar el propio presidente de la Junta el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en el marco de una remodelación del Gobierno andaluz realizada tras la dimisión, hace una semana, de Rocío Hernández como responsable de Salud y Consumo.

Ángeles Férriz ha sostenido que si Moreno "estuviera preocupado por la vida" de los andaluces y "por la situación sanitaria en Andalucía", pondría al frente de la Consejería de Salud "a un experto en gestión de la salud, a un profesional sanitario", y no "al consejero de la propaganda y la manipulación", Antonio Sanz.

Y es que, a juicio de la parlamentaria socialista, "el objetivo" que maneja el Gobierno andaluz "no es salvar la vida de las mujeres, no es hacer pruebas diagnósticas, o devolver a la sanidad pública una mínima credibilidad", sino que es "salvar a Moreno Bonilla".

Además, Férriz ha señalado que "imagina" que "ayudará en este cometido" a Antonio Sanz "su viceconsejero" de Presidencia, Tomás Burgos, que "dijo que era médico y cirujano en su currículum y era mentira", según ha criticado.

De igual modo, la portavoz socialista ha llamado la atención acerca de que Antonio Sanz, como consejero de la Presidencia, es "el responsable de Canal Sur", la televisión pública andaluza cuya actuación en el marco de esta crisis ha criticado Ángeles Férriz, ya que, en su opinión, desde la Junta han intentado "tapar" en los contenidos de la misma "lo que estaba pasando" en la sanidad andaluza, que ha "abierto hasta telediarios alemanes, irlandeses, austriacos", según ha aseverado.

La representante socialista ha tildado de "catástrofe" lo que está sucediendo con la sanidad sanitaria, y ha incidido en defender que Moreno debería "poner al frente de una crisis sanitaria a alguien que sepa gestionar crisis sanitarias" como la actual, en la que "no hay ni un día que no nos levantemos escuchando otro testimonio desgarrador de una andaluza o de un andaluz contando casos que te rompen por dentro de cáncer, de atenciones sanitarias que no llegaron, de revisiones que no llegaron, y del colapso sanitario que existe en Andalucía, que cuesta enfermedades y vidas", ha remarcado.

Férriz ha denunciado además que, "ante la mayor crisis sanitaria jamás vista en Andalucía, hemos visto a un presidente de la Junta" inmerso "en una escalada de mentiras" y mostrando "una gran insensibilidad y una gran inhumanidad ante el drama de miles de mujeres que lo que están reclamando es que alguien haga algo por su vida".

La portavoz socialista ha aseverado que, "de todas las mentiras que ha dicho" Juanma Moreno en las últimas "dos semanas, la más dolorosa es decir que han llamado a todas las mujeres" afectadas por los problemas del cribado de cáncer de mama y "escuchar cada día decir a esas mujeres que no las han llamado".

La representante socialista se ha preguntado "a qué están esperando" desde la Junta "para llamar a las mujeres que tienen una sospecha de cáncer, para hacerles las pruebas que sean necesarias, para salvar la vida de los andaluces", porque, según ha criticado, "dos semanas después no sabemos todavía ni dónde está el fallo ni cuál es la dimensión de este problema", y el presidente Moreno "es incapaz de decirnos lo que ha pasado, a cuánta gente" ha afectado "y dónde", según ha censurado Ángeles Férriz.