PSOE exige al alcalde de Córdoba "cumplir con el informe de Bomberos y garantizar la seguridad en Caballerizas Reales"

Archivo - Caballo en Caballerizas Reales. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido este lunes al alcalde, José María Bellido, que "cumpla con lo establecido en el reglamento de la Lista como propietario de Caballerizas Reales y pase antes de su cesión a Córdoba Ecuestre una Inspección Técnica de Construcciones y Edificaciones, para así garantizar la seguridad del edificio, su eficiencia energética y la accesibilidad".

En una nota, Hurtado ha reclamado también que "se aplique el informe emitido por los bomberos del Consistorio, quienes han puesto de manifiesto los déficit y las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad del edificio".

Según Hurtado, "este informe que tiene el alcalde guardado bajo llaves para que no sea conocido por la opinión pública, y que ya ha sido requerido por el Grupo Socialista, exige al Ayuntamiento, como propietario, a abordar en tres fases las medidas necesarias que se requieren para su seguridad".

Así, ha indicado que "las medidas que se exigen en un tercer nivel de actuación para las que se daba un plazo de dos meses no se han llevado a cabo, entre las que se incluyen el derribo de naves en estado ruinoso en la Huerta de Caballerizas".

"Es evidente que Bellido escurre el bulto y quiere deshacerse de toda responsabilidad sobre la seguridad del edificio, por lo que ha metido el turbo después de siete años que lleva de alcalde, para concluir la cesión y trasladarle a Córdoba Ecuestre las actuaciones a llevar a cabo y la responsabilidad de lo que pudiese ocurrir por no cumplir con las condiciones de seguridad necesarias", ha considerado.

El edil ha lamentado que "después del incendio de la Mezquita-Catedral, Bellido no ha movido un dedo para que los edificios municipales con más de 50 años, como son los casos del Alcázar, Caballerizas Reales y otras instalaciones deportivas y culturales, hayan pasado la ITCE y se hayan adoptado las medidas necesarias que garanticen la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética".