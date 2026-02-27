El PSOE exige a la Junta que amplíe el cribado de cáncer de cérvix a todas las mujeres de Granada de entre 30 y 60 años

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto - PSOE

GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por Granada María Ángeles Prieto ha exigido a la Junta de Andalucía que "amplíe el cribado de cáncer de cérvix a todas las mujeres de la provincia para evitar riesgos claros, ya que las que se encuentran en el tramo de edad entre 30 y 60 años no se han hecho una prueba de diagnóstico precoz desde hace siete años".

"Las lesiones precancerosas aparecen y tardan unos cincos años en desarrollarse, por lo que esta situación es una barbaridad. El cáncer de cuello de útero si se previene en el estadio de precáncer, se cura, y sino se actúa a tiempo se hace invasivo", ha subrayado Prieto.

La dirigente socialista ha afirmado que los médicos de Atención Primaria de Granada han trasladado la "preocupación" ante la suspensión de este cribado preventivo en los centros de salud por parte de la Consejería de Sanidad, que deja "desprotegidas" a miles de mujeres.

"Esta prueba se hacía desde hace décadas, las mujeres íbamos al centro de salud y nos hacían una citología para prevenir este tipo de cáncer", ha subrayado para indicar que el Ministerio de Sanidad en 2019 implantó un nuevo modelo al pasar de cribado oportunista a poblacional que incluye a todas las mujeres mediante citación en un rango de edad.

Cinco años después, en 2024, la Junta "empezó a poner en marcha este cribado en los grupos de edad de 25 a 30 años y de 60 a 65 años, con la promesa de que extenderían este modelo al resto de las mujeres para garantizar que todas las que es tuvieran en riesgo contaran con diagnóstico precoz de cáncer de cuello de útero".

"Estamos en 2026 y el Gobierno de Moreno Bonilla únicamente sigue haciendo el cribado en estos grupos de edad. Es decir, hay mujeres que llevan 7 años sin realizarse ninguna prueba para el diagnóstico de cáncer de cuello de útero", ha incidido.

Prieto, que ha abordado este asunto en el Parlamento andaluz, ha denunciado públicamente que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, haya "ignorado" esta cuestión. "Además, ha faltado a la verdad al asegurar que no había este tipo de cribados durante los gobiernos socialistas, cuando realmente se puso en marcha en Andalucía en la década de los ochenta del pasado siglo".

"También ha mentido al decir que se está llegando al 84 por ciento de la población, pero lo que no dice es que ese 84 por ciento es de la población a la que actualmente se le realiza el cribado, que es la población minoritaria, de 25 a 30 años y de 60 a 65 años. La cobertura en mujeres de 30 a 60 años es cero porque no se realiza esta prueba", ha apostillado.

En ese contexto, ha animado a las mujeres granadinas que vayan a su centro de salud y reclamen este diagnóstico precoz de cáncer de cuello de útero. "Nos va la vida en ello", ha remarcado.

Por otro lado, ha censurado que Sanz, como respuesta a la denuncia realizada sobre este asunto por el Grupo Parlamentario Socialista, haya anunciado la ampliación del cribado a mujeres de entre 40 y 49 años. "Algo que nos genera desconfianza porque ya en 2024 anunció la ampliación de los grupos de edad y en dos años el gobierno de Moreno Bonilla no ha hecho absolutamente nada", ha concluido.