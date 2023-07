PSOE exige a la Junta que "invierta de una vez" en el arreglo de la A-315 entre Torreperogil (Jaén) y Baza (Granada)

JAÉN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado "el deterioro" de la A-315 y ha exigido a la Junta de Andalucía que "invierta de una vez" en el arreglo de esta carretera que une Torreperogil (Jaén) con Baza (Granada) y que es "fundamental para la comarca de la Sierra de Cazorla".

El parlamentario socialista Víctor Torres ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento andaluz para conocer "qué ha hecho la Junta de Andalucía en casi cinco años de Gobierno del PP" y sobre todo "para saber qué planes tienen en los próximos meses", porque "hasta ahora lo único cierto es que Juanma Moreno ha abandonado por completo esta carretera".

Torres ve "urgente" la necesidad de acometer obras de mejora en esta vía "ante el estado deplorable y peligroso en el que se encuentra" y que supone "un riesgo para la seguridad de las personas que circulan por ella". Ha añadido que Juanma Moreno "tiene más dinero que nunca en sus Presupuestos gracias al Gobierno de España", y ha lamentado que "ese dinero no esté llegando a las infraestructuras de nuestra provincia".

El parlamentario ha hecho estas declaraciones tras visitar junto al alcalde de Huesa (Jaén), Ángel Padilla, algunos de los tramos "en peor estado" de esta vía de la que la Junta lleva desde 2019 "desentendiéndose, especialmente en este trazado que va de Pozo Alcón hasta Quesada".

La última actuación en este tramo, según Torres, fue redactada y presupuestada por el anterior gobierno socialista de Andalucía --tramo Huesa-Ceal--. "Lo único que ha hecho Juanma Moreno en casi cinco años ha sido delimitar con pintura amarilla un tramo de dos kilómetros y poner un cartel de 'tramo en mal estado', por cierto colocado en la precampaña de las elecciones andaluzas de 2022. Y después, una vez que pasaron las urnas, si te he visto, no me acuerdo", ha señalado el parlamentario socialista.

En la batería de iniciativas parlamentarias, el PSOE pregunta a la Junta "qué actuaciones ha realizado entre 2019 y 2023 en la A-315 a su paso por la provincia de Jaén, en qué han consistido y en qué puntos kilométricos, con inversiones y fuentes de financiación concretas".

También pide las previsiones que el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030 tiene en relación a esta carretera en materia de conservación mantenimiento. Igualmente, pregunta de manera específica por las previsiones de la Junta en el tramo de la A-315 comprendido entre los puntos kilométricos 38 a 43, a la altura de Huesa, y pide la fecha en que la Consejería instaló la señalización vertical y horizontal de firme en mal estado.