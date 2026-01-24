PSOE-A exige al PP que "deje de desinformar" con acuerdo de Mercosur, tras votar a favor en Europa y "renegar en España"

La europarlamentaria socialista, Lina Gálvez, ha exigido "altura de miras" y "coherencia" al Partido Popular, a quien ha acusado de mantener un doble rasero respecto al tratado comercial con Mercosur - PSOE-A

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria socialista, Lina Gálvez, ha exigido "altura de miras" y "coherencia" al Partido Popular, a quien ha acusado de mantener un doble rasero respecto al tratado comercial con Mercosur. Gálvez ha criticado que la derecha española esté utilizando la "desinformación" y las "mentiras" para atacar el acuerdo en el ámbito estatal, mientras que sus eurodiputados en Estrasburgo han votado a favor de dicho acuerdo, rechazando enviarlo al Tribunal de Justicia de la UE para no retrasar su puesta en marcha.

"No puede ser que lleven 25 años participando activamente en estas negociaciones, teniendo algunos de sus eurodiputados un rol importante, y que ahora voten allí para no frenarlo y aquí digan otra cosa", ha aseverado.

Así lo ha expresado Gálvez, que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los agricultores y ganadores andaluces y españoles, asegurando que el acuerdo es "seguro" gracias al trabajo "incansable" que han realizado los socialistas para mejorarlo.

La europarlamentaria ha garantizado que el texto final incluye "los mismos requisitos para los productos que vengan de los países de Mercosur que los que le exigimos a los agricultores y ganaderos aquí en Europa".

Además, ha detallado que se han introducido "contingentes y volúmenes limitados" para proteger los productos más sensibles, así como cláusulas de salvaguarda que contemplan "control en origen, controles fitosanitarios y protección de las indicaciones geográficas".

En este contexto, Gálvez ha insistido en que "Andalucía tiene mucho que ganar" con este marco comercial, citando sectores estratégicos para la economía de nuestra comunidad como "el aceite de oliva, el vino o el porcino".

Para la eurodiputada, es fundamental "encontrar otros mercados" ante la coyuntura actual en la que "algunos de nuestros socios tradicionales nos están fallando", y ha defendido que el acuerdo con Mercosur es la herramienta que "precisamente garantiza" esa apertura necesaria.

Finalmente, ha reiterado que el PSOE seguirá trabajando para comunicar con transparencia las mejoras logradas en el documento tras 25 años de negociación.

"Lo que hay que hacer es ser coherentes, como estamos siendo los socialistas, y hablar con los sectores para contarles todo lo que hemos mejorado en ese acuerdo", ha concluido Gálvez, a la vez que ha subrayado que el objetivo final es que el tratado sea beneficioso "para la ciudadanía, para nuestros agricultores y ganaderos, pensando especialmente en Andalucía".